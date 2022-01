Von Willi Winkler

Der Regen, die Nackten, das LSD und Joni Mitchell haben Woodstock zur Legende gemacht, zum immergrünen Festival der Jugend, zur kulturrevolutionären Apotheose der Sixties. Mit "drei Tagen Frieden & Musik" sollte das Wassermannzeitalter anheben, die ganze Welt mit einem Zauberhauch überziehen, und der Wolf, statt dem Mitmenschen ein noch schlimmerer Wolf zu sein, sollte im Paradiesgarten neben dem Lamm liegen. "We are stardust, we are golden/We are ten billion year old carbon/And we got to get ourselves back to the garden", sang Joni Mitchell, und die vier Evangelisten Crosby, Stills, Nash & Young legten Gitarren drüber und sangen es für alle nach, die wie Joni Mitchell nicht dabei sein konnten.