Von Sonja Zekri

In Restitutionsfragen schleppt sich Deutschland eher schlecht als recht dahin. Im neuen Jahr aber entscheidet der US Supreme Court in einem Streit um den Welfenschatz, kostbare mittelalterliche Goldschmiedearbeiten mit Altaraufsätzen, Schreinen und Schmuckkreuzen aus dem Braunschweiger Dom, lange im Besitz des Adelsgeschlechts der Welfen. Danach dürfte im Umgang mit NS-Beutekunst einiges anders werden. Hoffentlich, sagt der Historiker Julius H. Schoeps, der Gründungsdirektor des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien und Vorstandsvorsitzende der Moses-Mendelssohn-Stiftung in Berlin.