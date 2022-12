Gastbeitrag von Michael Krüger

In Analogie zu dem surrealistischen Witz des Strassburger Künstlers Jean Arp: "Können Sie mir bitte sagen, wie man hier nicht zum Strassburger Münster kommt?" könnte man heute fragen: "Kennen Sie einen deutschen Schriftsteller, der nicht in Berlin lebt?" Das war einmal anders. Als ich in den sechziger Jahren in West-Berlin zur Schule ging, gab es - außer dem Echo des 1956 verstorbenen Gottfried Benn - keinen Schriftsteller und schon gar keine Schriftstellerin, den oder die man kannte; es gab keine Verlage für deutsche Literatur, keine Öffentlichkeit, keine Foren - das fand alles unter den bekannten Bedingungen in Ost-Berlin statt. Berlin besaß eine große literarische Geschichte, aber keine Gegenwart.