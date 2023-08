Statt der erwarteten 85 000 Besucher durften in diesem Jahr nur 61 000 Metalfans beim viertägigen Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken feiern. Dauerregen hatte den Platz in ein Schlammfeld verwandelt, die Veranstalter waren gezwungen, vor Beginn aus Sicherheitsgründen Einlassstopp verhängten. In der Nacht zu Sonntag ist die 32. Auflage des Festivals nun zu Ende gegangen. Die ausgeschlossenen Musikfans sollen die 299 Euro für das Ticket erstattet bekommen, dadurch entgehen den Veranstaltern nach eigenen Angaben allerdings mehrere Millionen Euro.

"Es ist ein Drittel unserer Einnahmen", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. Das sei mathematisch nicht so schwer auszurechnen. "23 500 mal 299, und dann kommst Du da irgendwo ziemlich dicht ran." Jensens Rechnung zufolge fehlen also Einnahmen in Höhe von mehr als sieben Millionen Euro. "Trotz schlechtem Start haben wir dann eine gute Stimmung hinbekommen", sagte Jensen. Die Metalszene sei nach der Pandemie immer noch ausgehungert. Er blicke optimistisch nach vorne. "Der Ticketpreis ist das geringste Übel." Ähnlich äußerte sich Mitbegründer Holger Hübner. Über die wirtschaftlichen Fragen werde nach Festival-Ende ab Montag gesprochen. "Um Kohle geht's hier nicht. Dann hätte man es sowieso gar nicht mehr gemacht."

Vorkaufsrecht für die vom Festival ausgeschlossenen Ticketbesitzer

Als weiteren Trost für die ausgeschlossenen Kartenbesitzer erhalten sie ein Vorkaufsrecht für die Tickets für das kommende "Wacken Open Air" 2024. Der Vorverkauf beginnt am Sonntagabend um 20 Uhr. In einer von Drohnen-Installationen begleiteten Show kündigten die Veranstalter am Samstagabend die ersten 33 Bands für das Festival im kommenden Jahr an: Die Scorpions sollen als einer der Headliner auftreten. Daneben wurden unter anderem Amon Amarth, In Extremo, Blind Guardian und Knorkator angekündigt.

Polizei und Rettungsdienst zogen unterdessen eine positive Bilanz des viertägigen Festivals. "Das war mit Abstand - auch in Relation zur etwas reduzierten Teilnehmerzahl - das sicherste Wacken Open Air, das hat irgendwie zusammengeschweißt", sagte der Leitende Polizeidirektor Frank Matthiesen. Die Beamten hätten nur sehr wenige Straftaten registriert. "Hier ist nichts Schweres passiert", sagte der Leiter des Rettungsteams, Volker Böhm. Sanitäter hätten 2500 Hilfsleistungen erbracht, 120 Besucher in Krankenhäuser gebracht. Diese seien aber größtenteils bereits wieder entlassen worden.

Zur Abreise stehen knapp 70 Traktorfahrer als Unterstützung bereit

Am Sonntagvormittag machten sich Zehntausende Fans auf die Heimreise. Obwohl das Wetter in den vergangenen Tagen besser geworden ist und viele Schlammbereiche getrocknet sind, standen zur Abreise den Fans erneut Traktoren zu Hilfe. Knapp 70 Traktorfahrer sind nach Angaben der Veranstalter im Schichtsystem im Einsatz. "Sie fräsen die Spurrillen weg, damit alles wieder abtrocknet", sagte Jan Struve vom Veranstaltungsteam.

Die Polizei appellierte an die Besucher, sich bei der Rückreise nur nüchtern und auch nicht unter Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer zu setzen. Am Abreisetag will die Polizei schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchführen. Fahrzeuge sollten zuvor vom gröbsten Schlamm und Dreck befreit werden, um eine Verschmutzung der Fahrbahn und auch Schäden am eigenen Auto zu verhindern.