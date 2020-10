Von Jakob Biazza

Binse, aber: Was für einen Charakter einer hat, zeigt sich doch immer noch dann am deutlichsten, wenn der Karren vor die Wand knallt. Einen der grausigsten Blechschäden der Band Van Halen findet man auf Youtube unter dem sprechenden Titel "Jump (Greensboro Disaster 2007)".

Es ist der letzte Song eines Abends der Reunion-Tour mit Sänger David Lee Roth. Große Show, was bei einer in den Siebzigern gegründeten und in den Achtzigern gefeierten Band schnell viel wundervolle Scheußlichkeit bedeutet. Sänger Roth hat also in diesem Moment schon eine sehr große und sehr rote Fahne geschwenkt. Er wird im Flitterregen noch mit einem etwa drei Meter langen, aufblasbaren Mikrofon zwischen den Beinen über die Bühne reiten. Etwa 90 Millionen Dollar soll die Tour am Ende eingebracht haben.

Erst mal ist da aber das Keyboard-Intro von "Jump".

Ein top Schlaumeier-Partyspruch besagt, dass der einzige Nummer-eins-Hit eines der größten Gitarristen der Welt ein Keyboard-Song war, und womöglich hat sich der Pop-Gott da tatsächlich einen kleinen Treppenwitz gegönnt. Wie auch immer. Das grell glitzernde, fanfarenhafte Synthie-Intro föhnt jedenfalls los. Finale-Euphorie. Großes Lichtspektakel.

Dann steigt die Gitarre von Eddie Van Halen ein.

Es gibt im Internet eine amüsante Spezialisten-Diskussion darüber, was tatsächlich schiefgelaufen ist. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass der Computer (kein Mensch), der das Keyboard abspielt, das wegen einer falschen Einstellung einen Tick zu schnell und deshalb zu hoch tat. Eine Nuance zu hoch nur, keinen Halbton, weshalb man es auf einer Gitarre nicht einfach ausgleichen kann. Es gibt aber auch Leute, die Eddie die Schuld geben. Er soll eine falsche gestimmte Gitarre benutzt haben. So oder so, das Resultat ist eine Dissonanz, die direkt aus einem inneren Kreis der Hölle hervorspringt. Frontalaufprall. Überschlag. Totalschaden. In einem Wort: Pop.

Man sollte jetzt einfach aussteigen, sich abklopfen und auf den Ersatzwagen warten. Richtig?

Falsch, verdammt. In den USA wirst du nicht so groß (etwa 80 Millionen verkaufte Alben groß, um genau zu sein), wenn du aussteigst. Und Edward Lodewijk Van Halen mag zwar in Amsterdam geboren worden sein, im Januar 1955, aber er wurde, nachdem die Familie ein paar Jahre später migriert war, einer der amerikanischsten (und besten, prägendsten und charismatischsten) Gitarristen, die dieses an prägenden Gitarristen nicht gerade arme Land je gesehen hat. Ein Vollprofi also - im wirklich allerbesten Sinne. Technisch herausragend. Virtuos. Innovativ. Und randvoll mit, Achtung: Arbeitsethos.

Man höre nur das Solo auf "Beat It" von Michael Jackson

Eddie Van Halen war einer der entscheidenden Protagonisten einer Zeit, in der längst nicht ausgemacht war, ob nun wirklich der Sänger oder nicht doch der Gitarrist der Star einer Band ist.

Also zogen Van Halen, die Band und der Gitarrist, die Show durch. Fünf Minuten Klanghölle. Vielleicht hörte er sich schlecht. Vielleicht war er zu besoffen. Vielleicht auch zu nüchtern. Offiziell hatte er gerade eine Entziehungskur hinter sich. Jedenfalls kommt irgendwann das Solo. Der Mischer dimmt die Band also herunter und reißt die Gitarre auf. Und was soll man sagen? Wenigstens in diesem Verhältnis ist da nichts als: Instrumentalisten-Perfektion. Was ja letztlich immer das Lebensthema dieses Musikers war.

Man höre sich stellvertretend nur das Solo an, das er auf "Beat It" von Michael Jackson gespielt hat. Alles, was die Gitarre damals konnte, ist in diesen wenigen Takten. Und einiges, was sie so vorher noch nicht konnte.

Van Halen hat schließlich diverse Spieltechniken wie das Tapping oder das Sweeping, nein, nicht erfunden - aber zu etwas entwickelt, mit dem man Musik machen kann. Musik! Nicht Show! Man übersieht das so leicht unter den auftoupierten Inszenierungen dieser Band. Aber ihr Gitarrist war eben genau das nicht, was ihm viele vorgeworfen haben; nein, er war kein Selbstzweck-Gniedler. Zumindest nicht nur. In der Hauptsache verwendete er die Angebertechniken dort, wo er mit dem konventionellen Zeug nicht spielen konnte, was er spielen wollte. Dass er manchmal vor allem sehr viele Töne in sehr kurzer Zeit spielen wollte: geschenkt. Es muss ja nicht jeder Eric Clapton sein.

Detailansicht öffnen Eddie Van Halen im Juli 2015 beim "Tapping", einer Technik, bei der die Töne mit beiden statt sonst nur einer Hand gegriffen werden. (Foto: imago stock&people via www.imago-images.de/imago images/ZUMA Press)

Manchmal braucht es auch einen Gitarristen, der auf dem Debüt seiner Band ("Van Halen", 1978) gleich den zweiten Song zwar mit ein paar Schlagzeug-Fills einleiten lässt, dann aber in den restlichen eineinhalb Minuten einfach nur soliert. Im Wortsinn. Der Song besteht aus nichts als dem bis dato größten Poser-Solo der Welt. Keine weiteren Instrumente. Titel: "Eruption". Noch Fragen?

Kosmische Pop-Gerechtigkeit?

Allein das Album "Van Halen" verkaufte sich etwa zehn Millionen Mal. Kein Wunder. Nicht nur für Gitarristen war es wenigstens in Teilen eine Offenbarung. Der psychedelische Rock der Sechziger war von der computerhaften Perfektion von Disco abgelöst worden. Van Halen brachten beides zusammen - absolute Exaktheit und große, sehr männliche Rockpose. Man kann wohl sagen: Die Band rettete damals den Rock. Wenigstens für den Moment. Dann griff auch hier ein sehr amerikanisches Verständnis des Geschäfts: jedes Jahr ein Album. Nicht jedes so erfolgreich wie das Debüt. Und auch nicht jedes so gut.

Im Jahr 1984 dann noch einmal ein Aufbäumen: das Album "1984". Mit der Single "Jump". Noch mal ein episches Werk. Noch mal zehn Millionen, noch mal ganz große Show-Runde. Und dann viel Streit. Roth verließ die Band. Man probierte verschiedene Sänger aus, ein paar davon sehr gut. Aber womöglich, vielleicht gibt es ja doch so etwas wie eine kosmische Pop-Gerechtigkeit, war diesmal eben doch der Gitarrist der Star. Einer der letzten in diesem Superlativ-Zirkus namens Rock.

Und wehe dem, der gleich von Engeln anfängt, nur weil ein Musiker tot ist. Aber: Auf dem Cover von "1984" ist nun mal ein feister kleiner Kerl mit Flügeln. Strubbeliger Seitenscheitel, Oberkörper frei, feixender Blick. In der Hand eine Zigarette, vor sich zwei Softpacks. Er sieht Eddie Van Halen schon ein bisschen ähnlich. Mit zwölf Jahren, so erzählte er es selbst immer, habe er mit Kippen und Alkohol begonnen. Nun ist er an Kehlkopfkrebs gestorben, dieser elenden Kettenraucher-und-Schnapsalkoholiker-Krankheit. Er wurde 65 Jahre alt.