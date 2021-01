Von Kurt Kister

Wer als Mensch, also als Leserin oder Leser, die Erfahrung gemacht hat, dass nicht nur alles, was schon passiert ist, sondern auch alles, was noch passieren kann, irgendwo in einem Buch zu finden ist, mag gerade jetzt in Edward Gibbons "The History of the Decline and Fall of the Roman Empire" blättern. Ausgerechnet im Jahr 1776, das für die USA so etwas ist wie die Geburt Jesu für die Christenheit, erschien der erste von sechs Bänden des englischen Historikers Gibbon, in denen erzählt wird, wie sich zuerst das weströmische und dann das oströmische Reich auflöste, wie Macht und Moral zerbröckelten und dann zerfielen. Gibbon beschreibt zum Beispiel, wie im Jahre 410 Rom von den Goten unter Alarich verwüstet und geplündert wurde: Die Imperial City, wie Gibbon Rom nennt, die über lange Zeit große Teile der Menschheit sowohl unterworfen als auch "zivilisiert" habe, sei der "zügellosen Wut" der Invasoren anheimgefallen. Ihr König Alarich habe seine Leute dazu ermutigt, sich "die Belohnung für ihr kühnes Treiben" in Rom zu holen.