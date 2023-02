"Ach lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein": Er gab den Leuten, was die wollten - und musste sich dafür nicht mal verstellen. Zum Tode des Schlagerstars Tony Marshall.

Nachruf von Holger Gertz

Damals, in den heiligen Zeiten der "ZDF-Hitparade", sangen die Interpreten ihre Schlager und spielten zugleich ihre Rollen, beides war ihnen passgenau auf den Leib genäht. Es sollte alles seine gute Ordnung haben, im Leben da draußen wie auch in der Hitparade, die ein eigenes abgestecktes Paradies war, in dem alle Menschen gut miteinander klarkamen. Die sehnsuchtsvolle Griechin Vicky Leandros, der einsame Jugoslawe Bata Illic, die immer lustigen Nachkriegs-Briten wie Graham Bonney, dazu die deutschen Herzensbrecher, namenstechnisch natürlich sauber internationalisiert: Roy Black, Rex Gildo. Manchmal war einer da, der Ivan Rebroff hieß und auch im Sommer immer Pelzkleidung trug, Rebroff war der durchaus gruselige Scheinrusse im Reich des Schnarrers Heck. Denn eigentlich hieß Rebroff doch Hans Rolf Rippert und kam aus Spandau.