"The Marvels" im Kino:Es werde Licht

This image released by Disney shows Brie Larson in a scene from 'The Marvels.' (Laura Radford/Disney-Marvel Studios via AP).

Von Fritz Göttler

Blau-Rot, die Farbe der Superhelden-Uniform, blitzt auch in diesem neuen Marvel-Film immer wieder auf, der Nummer 33 im wild wuchernden "Marvel Cinematic Universe", das rasant an Diversität gewinnt. "The Marvels", das erinnert an frühe, lang laufende Familienfernsehserien, deren Geheimnisse nur die Insider alle in Erinnerung behalten. Bevor man in "The Marvels" geht, heißt es immer wieder, wäre es gut, sich den Film "Captain Marvel" anzuschauen und die Fernsehserien "WandaVision" und "Ms. Marvel", wo einige der Figuren eingeführt werden. Da ist es beruhigend, wenn der Variety-Kritiker Owen Gleiberman bekennt, in dieser Hinsicht (auch) im Rückstand zu sein. Auf Fan-Webseiten wird indessen schon mal vorgerechnet, anhand der letzten Szenen dieses Films, welche neuen jungen Figuren die künftigen Filme versammeln könnten.