Nichelle Nichols starb im Alter von 89 Jahren in New Mexiko.

Als Schauspiel-Pionierin war sie verantwortlich für gleich zwei Meilensteine in der Geschichte des US-Fernsehens. Als "Lieutenant Uhura" war sie in der Crew der USS Enterprise zunächst nicht bei allen gern gesehen.

Nichelle Nichols, die als Lieutenant Uhura in der Science-Fiction-Serie "Star Trek" bekannt wurde und dort Stereotype ins Wanken brachte, ist tot. Die Schauspielerin starb am vergangenen Samstag in New Mexiko, wie ihr Sohn bekannt gab.

Von 1966 an spielte Nichols in der NBC Primetime-Serie "Star Trek" eine im doppelten Sinne ungewöhnliche Rolle. Nicht nur war sie als Lieutenant Uhura eine Frau unter den wichtigsten Offizieren eines Raumschiffs. Als Schwarze stellte sie die für die damalige Zeit gängigen Klischees umso mehr in Frage.

Der Erfinder des Stark-Trek-Universums, Gene Roddenberry, schrieb die Rolle im Gegensatz zu den damals üblichen Besetzungen schwarzer Schauspielerinnen als beispielsweise Hausmädchen. Die Chefs von NBC sollen Roddenberry aufgefordert haben, die Rolle umzuschreiben - was dieser verweigerte.

Im November 1968, während der finalen Staffel der ersten Abenteuer der Enterprise, schrieb sie abermals Geschichte. Ihr Charakter Uhura küsste Captain James T. Kirk, der von William Shatner gespielt wurde. Es war der erste Kuss einer schwarzen Frau und eines weißen Mannes in einem der großen US-Networks. Das Thema war in der damaligen Zeit so heikel, dass vor der Ausstrahlung der Segen der Vorstände des Senders eingeholt werden musste.