Zu seicht, zu langatmig, zu viel Romantik: Nicht nur viele Kritiker, sondern auch der Buchautor Frank Schätzing selbst hatten sich wenig begeistert über die ZDF-Verfilmung des Bestsellers Der Schwarm geäußert. Nach so viel medialer Aufmerksamkeit erreichte die achtteilige Serie in der ZDF-Mediathek schon vorab so viele Zuschauer wie noch keine andere Streamingserie. Dem ZDF zufolge wurde die erste Folge zwischen dem 22. Februar und 1. März zwei Millionen Mal online angeschaut, die zweite Folge 1,5 Millionen Mal und die dritte Folge erreichte 1,4 Millionen Zuschauer.

Am Donnerstagabend endete mit der siebten und achten Folge auch die lineare Ausstrahlung im ZDF-Fernsehen. Den Auftakt am Montag hatten im Schnitt 6,82 Millionen Zuschauer verfolgt, was einem starken Marktanteil von 24,4 Prozent entsprach. Anschließend aber sank das Interesse an der aufwendig inszenierten Literaturverfilmung pro Abend um jeweils eine Million: Bei der zweiten und dritten Doppelfolge schalteten am Dienstag 5,37 Millionen Zuschauer ein, 4,56 Millionen Zuschauer waren es am Mittwoch. Die letzten beiden Folgen am Donnerstagabend haben die Einschaltquoten vom Vorabend zumindest halten können.

Im Gegensatz zu den anderen ausgestrahlten Teilen war Der Schwarm am Donnerstag aber kein Quotensieger mehr in der Primetime. Der ebenfalls am Donnerstagabend ausgestrahlte ARD-Krimi Tod am Rennsteig - Auge um Auge war der ZDF-Produktion mit rund 6,6 Millionen Zuschauern deutlich überlegen.