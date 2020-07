Malik Abdul Basit, besser bekannt als Malik B., Rapper und Gründungsmitglied der "Roots" ist am Mittwoch gestorben.

Das Mitglied der Hip-Hop-Band "The Roots" starb am Mittwoch im Alter von 47 Jahren.

Der Rapper Malik B., langjähriges Mitglied der Hip-Hop-Band The Roots ist tot. Das bestätigte die Band dem Rolling Stone. Zur Todesursache äußerten sie sich nicht. Malik B. war 47 Jahre alt.

Die Gründungsmitglieder der Roots, der Schlagzeuger Questlove und der Rapper Black Thought schrieben in einem Statement, aus dem der Rolling Stone zitiert: "Mit schwerem Herzen und Tränen in den Augen müssen wir bedauerlicherweise bekannt geben, dass unser geliebter Bruder und langjähriges Mitglied der Roots Malik Abdul Basit gestorben ist." In dem Statement bitten die Bandmitglieder darum, die Familie und die Freunde von Malik B. während der Zeit der Trauer zu respektieren und zu unterstützen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

The Roots sind eine der bekanntesten Hip-Hop-Bands der Welt. Ende der Achtzigerjahre wurde sie von Ahmir Thompson, Künstlername Questlove, gemeinsam mit dem Rapper Tariq Trotter, später Black Thought, in Philadelphia gegründet. Wenig später stieß Malik B. hinzu. 1995 hatte die Band mit dem Album Illadelph Halflife ihren Durchbruch. Malik B. hatte auch nach seiner Trennung von der Band Anfang der Zweitausenderjahre immer wieder Gastauftritte auf Alben wie Game Theory und Rising Down.

Der Rapper Black Thought äußerte auf Instagram, er habe sich immer gefühlt, als habe er nur einen Bruchteil der Gabe von Malik B. besessen und schrieb: "The world just lost a real one" - "Die Welt hat gerade einen wahren Helden verloren."