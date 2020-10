Von Nadia Pantel, Paris

Ein von vielen langen Nächten zerknitterter Freund sagte mal den schönen Satz: "Oh, ich wusste gar nicht, dass es euch auch tagsüber gibt." Er hatte eine Gruppe Menschen zufällig bei einem Picknick im Park getroffen, die er sonst nur aus der Kneipe kannte. Es wirkte fast ein bisschen zu intim, sie so im Sonnenlicht zu sehen. Am Ende hatten sie sogar Jobs, für die man an einem Schreibtisch sitzen muss.