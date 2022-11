Von Carlotta Wald

Schwarze Bühne, schwarzes Hemd, schwarze Hose, schwarze Sneaker. Kae Tempest tritt an diesem kalten Novemberabend in Berlin vor das Publikum, das neue Album "The Line is a Curve" im Gepäck, und ist ohne ein einziges Wort gesagt zu haben, schon zu Hause. Optisch. Aber auch mental. "Berlin is a special one", sagt Tempest, grinst und rasiert direkt, von null auf hundert, ohne groß nachdenken zu müssen und verlässlich pointiert: "In diesem Album geht es um Körper, eure Körper, meinen Körper, alle Körper. Also lasst uns etwas schaffen, das größer ist als der einzelne Körper, lasst uns ein Körper werden."