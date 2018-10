15. Oktober 2018, 18:56 Uhr München Das Fest der Selbstermächtiger

Die Tanz- und Theaterszene bekommt deutlich mehr Geld und präsentiert sich an vier Tagen beim Rodeo-Festival

Von Eva-Elisabeth Fischer

Kulturreferent Hans-Georg Küppers liebt den spritzigen Nachklapp. Der SPD-Politiker mit kulturellen Weihen also tritt an diesem Abend im Hoch X, wo es die Förderpreisträger für Theater und Tanz, die Regisseurin Jessica Glause und den Choreografen Stephan Herwig, zu feiern gilt, nach dem Landtagswahldebakel der Roten noch mal spontan ans Mikro. Nach der klugen Laudatio Julia Reicherts auf ihre kämpferische Kollegin Glause freut er sich darüber, unter Menschen zu sein, die, wie er selbst, überzeugt davon sind, "dass politischer Widerstand, Kunst und Kultur zusammengehören". Und setzt dann nach mit seinem Wunsch, dass diese Welt ein wenig mehr dorthin rücken möge, "wo mein Herz schlägt - nämlich links".

Dieses Herz am rechten Fleck schlägt auch und sehr heftig für die freischaffenden Künstler. Der Kulturreferent nutzt die ihm verbleibende Zeit nach mehr als zehn Jahren im Amt bis zu seinem Abschied am 30. Juni 2019, und schlägt Nägel ein. Deshalb hat der Kulturausschuss des Stadtrats auf seine Initiative hin am 11. Oktober empfohlen, mit dem Haushaltsbeschluss für 2019 den Etat für die freie Szene im Bereich der Darstellenden Kunst dauerhaft um insgesamt 1,3 Millionen Euro zu erhöhen. 1,1 Millionen Euro mehr gibt es dann für die Förderung von Tanz- und Theaterproduktionen plus 330 000 Euro jährlich für Neuproduktionen, Wiederaufnahmen freier Gruppen und den "Gastspielring" freier Kinder- und Jugendtheatergruppen.

Der Förderetat ist in den vergangenen zehn Jahren um beinahe 80 Prozent auf 2,3 Millionen Euro aufgestockt worden. Außerdem gibt es 150 000 Euro von der Stadt für die "14. Tanzplattform Deutschland" im Jahr 2020. Der Etat der Tanzbiennale Dance wird ebenfalls erhöht auf 688 000 Euro, erstmals für 2019. Festgeklopft ist nun auch der Fortbestand des 2018 von Bund, Land und Stadt gestarteten und finanzierten Förderprogramms "Tanzpakt".

Zielorientierte Allianzen und deutlich mehr Geld locken hoffentlich potente Freischaffende nach München. Frisches Blut in der Szene tut immer noch Not. Mehr Geld befeuert allerdings auch das ewige Dilemma aller Freischaffenden zwischen stolz proklamierter Selbstermächtigung (wie sie ihre allumfassende Unabhängigkeit nunmehr verschlagwortet haben) und der durch pekuniäre städtische Alimentation unvermeidlichen Abhängigkeit.

Immerhin ist in der verheißungsvollen Meldung schwarz auf weiß auch zu lesen, dass das Schwere Reiter im Kreativquartier "zukunftsfähig" gemacht werden soll. Dort schlug nun an vier Tagen das Herz des biennalen Tanz- und Theaterfestivals "Rodeo", zum zweiten und letzten Mal kuratiert von Sarah Israel. Zünftig wird dort am Eröffnungstag gejodelt mit Christiane Huber und Simone Egger in einer Wander-Performance in fünf Stationen übers bereits plattgemachte Schottergelände und zwischen den Graffiti-besprühten, malerisch Unkraut-umwucherten Bruchbuden hindurch, die den Bestand dieses einzigartigen Kulturbiotops auf goldwertem Münchner Boden behaupten. "Play & Stay 1-5" verzückt herzwärmend mit aufgepoppter Stubnmusi unter freiem Himmel und verkündet gleichzeitig ex negativo in einer Serie von Manifesten die Freiheit der Künste von ästhetischen Dogmen, zitiert Yvonne Rainers ikonografisches "No Manifesto" aus dem Jahr 1965 wie auch Mette Ingvartsens "Manifest" aus dem Jahr 2003.

Was mit derlei Bekundungen anzufangen sei, wird allerdings nicht verraten. Immerhin aber beweisen Christine Huber und Simone Egger damit ein Minimum an Geschichtsbewusstsein, was sich bei etlichen der jungen Künstler und Künstlerinnen - wie etwa bei "The Agency" und ihrer charmanten, aber naiven Recherche zu einer neuen Männlichkeit - beim diesjährigen Rodeo als erschütternd absent erweist. Dabei steht doch der Eröffnungscoup in der Galerie der Künstler "Aus dem eigenen Archiv - 3 Positionen" ganz im Zeichen der Vergegenwärtigung von Vergangenem und verweist im Speziellen darauf, dass die freie Theater- und Tanzszene in München durchaus eine Tradition hat, dass es ein Vorher gegeben hat, das es sich lohnt, ins Gedächtnis zu holen.

Cornelie Müllers theaterliche Musikinstallationen, Micha Puruckers Choreografien und Christina Rufs Objekte legen, begehbar installiert, den Grundstein für ein Projekt von Münchner Künstlern und dem Kulturreferat, "Lebendiges Archiv" genannt, das fortan jährlich mit städtischen 50 00 Euro finanziert werden soll. Es kennt bisher noch keine Form, die flüchtigen, ganz und gar dem Augenblick verhafteten Künste Tanz und Theater über das reine Dokumentierte hinaus zu vermitteln. Schon klar, wenn man Puruckers Tanzvideos anschaut und seine Aufzeichnungen liest, weiß man noch immer nichts über seine Choreografien. Oder, wie er selbst sagt in der von Freie-Szene-Spezialist Henning Fülle moderierten Diskussion: "Da kann man sich einen Wolf dokumentieren, und es trifft die Sache nicht." Aber ähnlich wie bei Müllers lang gespannter Saite mit Rad, wie bei Rufs Bildinstallationen ergibt sich zumindest aus dieser Präsentation etwas Drittes, Neues - das Archivmaterial wird selbst zum sinnlichen Artefakt, dem das Theatermuseum übrigens 2020 eine ganze Ausstellung widmen will.

Sahra Huby demonstriert in ihrer "Dance Kitchen", dass ihr Tanz zu jeder beliebigen Musik passt. (Foto: Gabriela Neeb)

Solches lässt sich über den "Zweiten Versuch über das Turnen" des Kollektivs Hauptaktion in der Spielhalle der Kammerspiele trotz deutlicher Verbesserungen im Vergleich zum ersten Versuch immer noch nicht sagen. Denn aus der von Anfang bis Ende blutleeren, chronologisch rückwärts verlesenen, politisch nach wie vor brisanten Geschichte der deutschen, ideologisch zu allen Zeiten wetterfesten, in alle Welt exportierten Turnerbewegung durch einzelne Akteure, wird trotz bis zur Erschöpfung dauerturnender Performerinnen und Performer auf der Bühne kein saftiges Stück Theater. Immerhin erfährt man etwas dabei. Wohingegen einem ein dilettantisches Unterfangen wie "Rodeo on the Road" allenfalls die Zeit stiehlt und von Lohnenderem wie einer Vorschau auf Berkan Karpats und Raoul Amaar Amars Rilke-Projekt oder dem Wiedersehen mit David von Westphalens "Fucking Disabled" abhält.

Sarah Israel unterteilte auch diesmal das Performative in "Bloom ups", wo das ganz Neue zum Zuge kam, und existierende Produktionen. Bei letzteren durfte man sich über die wohlstrukturierte, höchst dynamische, tänzerische Reflexion von Jasmine Ellis zum Thema "Empathy" freuen. Aber am meisten Spaß hatte man doch in der intimen "Dance Kitchen" der blitzgescheiten Sahra Huby, die ihre Erkenntnisse, eins zu eins in freien Tanz übersetzt und somit körperlich gemacht, für den Zuschauer zum Aha-Erlebnis werden lässt.

Das sechste Rodeo steigt, post Küppers, 2020, kuratiert von einem Münchner Kollektiv, bestehend aus Simone Egger, Christiane Huber, Karnik Gregorian und Bülent Kullukcu.