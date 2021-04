Zum Tod von Milva:Geliebt in der Welt, ohne es zu merken

Geliebt in der Welt, ohne es zu merken

Ihr Repertoire war bald so divers und breit, dass sie dem Chanson entwuchs. Milva war auch Theater, Cabaret, ein bisschen Italiens Marlene Dietrich.

Milva war eine politisch engagierte Sängerin und Schauspielerin, eine Stimme des antifaschistischen Italiens. Und nirgendwo war sie so groß wie in Deutschland.

Von Oliver Meiler, Rom

Eine Stimme, eine ganze Welt. Von allen Stücken, die der Streamingdienst Spotify von Milva in seinem Verzeichnis führt, ist das Partisanenlied "Bella Ciao" gerade das beliebteste, das meistgehörte. Eine Million Klicks, eine stille Verneigung. "La Rossa", die Rote, wie man Milva nannte, weil man sie an ihren roten Haaren erkannte, war eben auch das: eine politisch engagierte Sängerin und Schauspielerin, eine Stimme des antifaschistischen Italiens. 1965 nahm sie eine Platte voller Freiheitsgesänge auf, "I Canti della libertà", da lud man sie gleich ein, im selben Jahr noch, um am Tag der Befreiung vom Faschismus zu singen, dem 25. April.