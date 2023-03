Von Fritz Göttler

Sir Michael ist nicht amused, es gefällt ihm gar nicht, was er da über "Zulu" gelesen hat, den Film über eine kleine britische Kolonialtruppe. Caine spielt einen der jungen blonden Offiziere, die einer gewaltigen Übermacht von Zulukriegern Widerstand leisteten in der Schlacht von Rorke's Drift. Nun tauchte der Film auf einer Liste von Werken des regierungsnahen britischen Prevent-Programms auf, das sich bemüht, Leute davon abzuhalten, sich für terroristische Aktionen zu entflammen - eben dies könnten die nationalistischen und rassistischen Untertöne in "Zulu" bewirken. Außerdem gelistet sind Filme wie "The Dam Busters" oder "The Great Escape", und natürlich die Werke Shakespeares. "Zulu" hat Michael Caine mit einem Schlag berühmt gemacht, 1964, im gleichen Jahr war er auch in einer TV-Inszenierung des "Hamlet" zu sehen, als Horatio. Sir Michael meint, die Prevent-Aktion sei eine Ladung bullshit.