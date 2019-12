Mühlhausen (dpa/th) - Mit einem Lesemarathon wird in Mühlhausen im Jahr 2020 der Zweite Weltkrieg aus Sicht von Zeitzeugen beleuchtet. Dazu will der Literaturwissenschaftler Hans-Gerd Jöhring ab Neujahr vier Mal pro Woche aus dem kollektiven, 7500 Seiten umfassenden Tagebuch "Das Echolot" von Walter Kempowski (1929-2007) vorlesen. Das Werk ist in fast 30 Jahren aus zahlreichen privaten Briefen, Tagebüchern und Chroniken entstanden. Kempowski hatte in den 1980er Jahren Zeitzeugen gebeten, ihre Tagebücher, Briefe und Texte aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach zur Verfügung zu stellen. Aus diesen "Stimmen" habe er das "literarisches Echolot" geschaffen, informierte Jöhring.