Von Alexander Menden

Eines wird rasch deutlich an diesem gewittrigen Donnerstagabend: Niemand will im Unklaren lassen, auf wessen Seite die Stadt Osnabrück und die Jury des Erich-Maria-Remarque-Friedenspreises stehen. Gleich zum Auftakt der Veranstaltung in der Osnabrückhalle, bei der die russische Schriftstellerin Ljudmila Ulitzkaja den mit 25 000 Euro dotierten Preis entgegennehmen wird, sagt Oberbürgermeisterin Katharina Pötter: "Die Stadt steht an der Seite der Ukraine. Russland ist der Täter und die Ukraine das Opfer."