Lion Christ ist in der Nähe von Bad Tölz aufgewachsen und studierte literarisches Schreiben in Leipzig.

Lion Christ versucht sich in seinem Debüt "Sauhund" an einer bairischen Erzählung über einen schwulen Jungen im München der Achtziger. Aber wo bleibt das Gfui?

Von Christiane Lutz

Da ist dieser Name: Lion Christ. Den kann man nicht mehr ignorieren, sobald man anfängt, seinen Roman "Sauhund" zu lesen, ein Debüt, erschienen bei Hanser. Darin erzählt der Schriftsteller Lion Christ die Geschichte des jungen Flori. Aufgewachsen auf dem bayerischen Dorf in den frühen Achtzigern, zieht es ihn, schwul, lebenshungrig, in die Großstadt, überzeugt, zu Größerem bestimmt zu sein.