Serie: Licht an mit Kerstin Specht

Gastbeitrag von Kerstin Specht

Licht an. Schuhe aus. Fernsehen gucken. Weihnachten ist Märchenzeit. Hollywoodmärchen. Grimms Märchen. Im ZDF läuft gerade "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren": Im fernen Königreich ist das Leben grau geworden. Hans wird das ändern, er wagt sich auf die düstere Seite, und weil der Teufel, als er nach Hause kommt, Sehnsucht nach Nähe hat und seinen Kopf in den Schoß seiner Großmutter legt, können ihm drei Haare ausgerissen werden. Und die goldenen Äpfel wachsen und die Brunnen, die früher mit Wein gefüllt waren, sprudeln wieder ... und so weiter.