Was also ist ihr Land? Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo am Samstag in Leipzig.

Von Cornelius Pollmer

Wer am Samstag in Leipzig kurzfristig ein Hotelbett suchte oder auch nur einen Parkplatz, dem konnte das inflationär gewordene Bild vom "perfekten Sturm" wieder in den Sinn kommen, denn so viel Gewusel war länger nicht in der Stadt. Schon am Nachmittag traf im El Plastico der Fußball-Bundesliga RB Leipzig auf die TSG Hoffenheim, abends sang nebenan in der Mehrzweckhalle Helene Fischer. Noch mal ein paar Fußminuten weiter saß Angela Merkel auf der Bühne des ausverkauften Schauspielhauses, um im Rahmen der - ach ja, da war noch was: - Leipziger Buchmesse über sich und das Land zu sprechen.