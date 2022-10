One Night in Stuttgart

"View from my Stuttgart Hotel window. I might stay in today", schreibt John Cleese auf Twitter.

Von Cornelius Pollmer

Am meisten gelogen wird im Krieg, in der Liebe sowie in der Bewerbung von Hotelzimmern. Tragen Räume den Beinamen "Superior" oder "Comfort", zahlt man in der Regel einen Aufpreis, oft ohne zu wissen, wofür. Wird ein Zimmer "mit seitlichem Meerblick" beworben, zahlt man in der Regel auch einen Aufpreis, weiß aber genau wofür, nämlich für die Einbildung, das Meer könnte unter Umständen zu sehen sein, regnete es nicht und ließen sich die Fenster nicht nur auf Kipp stellen.