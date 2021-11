Von Cornelius Pollmer

Dieses Stück beginnt nicht einfach, es fährt einen direkt in den Himmel. Man kommt dort oben zügig an, legt den Mantel ab und nimmt Platz auf einer Wolke. Dann erhebt sich ein Chor, wie aus dem Nichts: "Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden."

Johannes Brahms (1833 - 1897), deutscher Großkomponist der Hochromantik und hinterlistiger Hund, wusste genau, was er vorhatte. Die zitierte Zeile am Anfang seines "Deutschen Requiems" kommt vom Evangelisten Matthäus, und sie wird vorgetragen in einem trügerischen F-Dur, einer Art Lockgesang, der einen sofort erweichen lässt. Brahms fühlt fachmännisch vor, er weist sachte den Weg Richtung Rührseligkeit - denn schon diesem Anfang wohnt ein Schauder inne, eine nicht ganz so frohe Botschaft: Gleich, mein Freund, wirst du weinen.

Textlich und musikalisch ist das angenehm schmerzhaft und handwerklich präzise gearbeitet, wie auch sonst in Brahms' größter Komposition nichts dem Schlendrian des Zufalls überlassen bleibt. Das Wort "selig" navigiert einen innerlich sofort ins Reich der Toten, sogleich aber wird im Präsens Leid getragen und weltlicher Trost wenigstens in Aussicht gestellt, wenn nicht versprochen. Der Platz auf der Wolke, schon jenseits der Erde, aber noch am Tor zum Himmel, ist also genau der richtige. Leider lässt sich heute zudem feststellen, dass Johannes Brahms mit dem "Deutschen Requiem" vor 150 Jahren nichts geringeres uraufführen ließ als den Soundtrack für den entsetzlichen Corona-Winter des Jahres 2021/2022.

Trotz Internet, Tempolimit und Biontech/Pfizer ist es ja immer noch so: Wir werden alle sterben

Zunächst aber, das empfiehlt der Anstand, sei daran erinnert, dass dieses Requiem lange vor Corona eine Weltsensation gewesen ist. Der Kritiker Eduard Hanslick urteilte über den damals 33 Jahre alten Brahms, seit Bachs "h-Moll-Messe" und Beethovens "Missa solemnis" sei nichts mehr von auch nur ansatzweise ähnlichem Rang geschrieben worden. Die Komponistin Clara Schumann, die als erste Vertraute eine frühe Partitur des zunächst sechssätzigen Requiems einsehen durfte, schrieb an Brahms zurück, dieses sei "ein ganz gewaltiges Stück", es ergreife "den ganzen Menschen in einer Weise, wie wenig anderes".

Warum war das so? Für Schumann war es "der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie", in Tateinheit wirkten Ernst und Poesie auf sie wie eine angriffslustige Designerdroge, "wunderbar, erschütternd und besänftigend". Warum ist das noch heute so? Weil sich am Wesentlichen des Menschseins in 150 Jahren bei aller Liebe für Internet, Tempolimit und Biontech/Pfizer nicht viel verändert hat. Das Wesentliche des Menschseins ist: dass man irgendwann stirbt. Diese Tatsache ist im Grunde bekannt, dennoch ist es unverbraucht markerschütternd.

Das Leben ist endlich - und es braucht Trost für Lebende, wann immer in ihrer Nähe gestorben wird. Es war aller Wahrscheinlichkeit nach der Tod seiner Mutter, der Brahms entscheidend zur Fertigstellung seines Requiems, na ja, "motivierte", und doch ist daraus keine klassische Totenmesse geworden. Das Requiem ist vielmehr der geniale Versuch, die Trauer mit dem Trost wenn nicht zu amalgamieren, so doch beides in teils schnellen Wechseln stürmen und scheinen zu lassen. Und manchmal wechseln sich Trauer und Trost dabei eben doch nicht nur ab, sondern werden eins. Schriebe man diesen Text auf Englisch, man ließe in der Beschreibung solcher Momente eine mourning sun aufgehen, eine Sonne der Trauer.

Neu an der Oberfläche des Erlebens war eine kleine Inpfanterie an Helfern

Dieses Requiem jedenfalls ist für viele Menschen ein Hochamt, exemplarisch beobachten lässt sich das jedes Jahr am Volkstrauertag vor und in der Dresdner Kreuzkirche. Es war dort immer so, dass schon im viel zu langen Anstehen draußen vor der Türe die einander fremden Menschenlemminge begannen, eine Verbundenheit höherer Ordnung untereinander aufzubauen. Es war dort immer so, dass der Tod drinnen neben Hunderten Lebenden in der Bank saß und dass man sich bei seriöser Schätzung des Durchschnittsalters des Publikums nie sicher sein konnte, ob sich die unvergleichliche Tiefe kollektiv schweigsamer Andacht nach dem letzten Ton des siebten Aktes für Einzelne nicht verlängern würde.

In diesem Jahr aber war doch einiges anders als sonst, und was genau, das lässt sich womöglich erst in der Rückschau vollumfänglich begreifen. Neu an der Oberfläche des Erlebens war eine kleine Impfanterie an Helfern, die die Schlangen der Wartenden abliefen, um nach erfolgter Kontrolle ein leuchtgrünes Kreuz auf das jeweilige Ticket zu textmarkern. Anders zu arbeiten hatte zudem der aus Gründen des Abstands statt auf einer Bühnentraverse nun auf der Empore neu arrangierte Kreuzchor, der außerdem um die sonst fürs Powerplay zugekauften Extra-Stimmen beraubt wurde.

Anders wirkte vor allem aber das eigentlich wohlbekannte Stück in der Tiefe - in einem Jahr, in dem Trauer keine rein private Angelegenheit mehr ist.

Wer hier beginnt, nach den Verbindungen zur Seuche zu suchen, kann nicht mehr aufhören

Es ist doch so: Die Seuche wird täglich in Echtzeit in Dokumentationen und Erzählungen vermessen, und ihre Folgen werden in kühler mathematischer Grausamkeit auf die Ziffer genau erfasst, nicht nur, aber auch in sogenannten Corona-Dashboards. Für allen Weltschmerz hatte und hat jeder derweil seine eigenen Bewältigungs- und vor allem Verleugnungsstrategien. In den vergangenen knapp zwei Jahren aber hat die Begegnung mit Tod und Verderben die Kategorie des Gelegentlichen verlassen. Der Tod ist aus der Sphäre des Fast-immer-Abstrakten zu uns herabgestiegen, er ist ein täglich verhandeltes Faktum geworden, dessen Markierung als außergewöhnlich manchen Tags gerade noch dadurch erfolgt, dass er nicht mit Wetter und Börse zusammen vermeldet wird, sondern nur knapp davor.

Die Seele muss dieser plötzlichen Allgegenwart von Leid hinterherhängen. Aber es tut ihr gut, wenn sie jetzt, im bald dritten Jahr der Seuche, ein wenig belüftet wird, eben mit Brahms und seinem Requiem. Dieses besteht nach wie vor aus Versen des Alten und Neuen Testaments, die so schlau arrangiert sind, wie man das von einem Mann erwarten darf, der die Heilige Schrift besser kannte, als er gerne in stumpfer Frömmigkeit in die Kirche ging, um sich da eine weitere schlechte Predigt anzuhören.

Diese Verse sind zwar von großer Allgemeingültigkeit. Wer aber in einer Aufführung des Requiems fahrlässig beginnt, nach Verbindungen zur großen Seuche konkret unserer Zeit zu suchen, der kann es bald überhaupt nicht mehr lassen. "Denn alles Fleisch, es ist wie Gras", so geht der berühmte b-Moll-Chor im zweiten Satz - und gerade im Bild der weiten Fläche, die verdorrt, kann der Tod so vieler begreiflicher werden statt als Zahl in einer Statistik.

"Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor Dir", wird es dem fast ohnmächtigen Solo-Bariton im dritten Satz in einer Anrufung des Allmächtigen bewusst. Beim folgenden "sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird" spätestens sieht man im kleinen Wahn Aerosole durch die Kirche fliegen, wo doch nur die Sinnlosigkeit weltlichen Besitzes erklärt werden soll. So geht es fort bis zum Feuersturm im sechsten Satz, einem Endspiel, in dem es - Verzweiflung! - offenbar nichts mehr zu verlieren gibt als einen letzten Schlag des Herzens: "Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?"

Mehr als 100 000 Mal hat der Corona-Tod seinen Stachel bis jetzt in Deutschland ausgefahren. Und das Requiem von Brahms ist auch deswegen der Soundtrack dieser Zeit, weil auch auf diesen Feuersturm ohne jede Naht ein Lobpreisen folgt. Von den Korinthern geht es zum Schluss in die Offenbarung des Johannes, und für die Besucher nicht nur der Kreuzkirche geht es wieder raus in die nur vorübergehend düstere Welt, weil es ja immer irgendwie weitergeht für alle, die noch nicht geholt worden sind.

Trost besteht oft in der Erfahrung, dem Tod Raum geben zu können, ohne von ihm niedergerungen zu werden. Sei es der Tod einer Liebe, der einer Freundschaft, oder jener selbst unüberschaubar vieler Menschen. Bei Brahms findet sich dieser Trost - und manchmal sogar so etwas wie Heiterkeit.