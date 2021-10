Was wäre Helene ohne Stampf?

Glanzvoll in der Perfektion, aber in musikalisch wie textlich einfacher Sprache - für jeden absolut verständlich: Helene Fischer.

Helene Fischer hat ein neues Doppelalbum und nennt es "Rausch". Der Titel soll dreckig und gefährlich wirken. Aber nach dem Hören stellt sich die Frage: Wenn es entweder gar keine Musik mehr gäbe oder nur die von Helene Fischer, was wäre dann die bessere Option?

Von Juliane Liebert

Wie schön, ein Doppelalbum von Helene Fischer. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Aber sehen wir den Tatsachen ins Gesicht, früher, ja früher hätte man sich womöglich noch darüber lustig machen können, dass es 24 neue Fischer-Songs gibt. Aber in Anbetracht der Weltlage besteht eine gute Chance, dass Helene Fischer den Kampf "Helene vs. das Wahre und Schöne" gewinnen wird. Sie wird noch da sein, wenn wir alle längst zu Weltraumstaub zerfallen sind. Sie wird ihren unverändert makellosen Teint haben, und ihre Lieder werden ins leere Universum hallen.