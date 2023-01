Von Alexander Menden

Wenn ein Tweet allein nicht reicht, handelt es sich in der Regel um eine längere Analyse. Oder einen Wutausbruch. In solchen Fällen hängen Nutzer mehrere Tweets untereinander, fertig ist der Thread. Oder auch der Text, der sich in Tweetkapitel von maximal 280 Zeichen aufsplittert. So viel erst mal zur Form, in der Hanif Kureishi gerade schreibt. Der britische Buch- und Drehbuchautor, Essayist und Dramatiker fesselt auf diese Weise gerade ein wachsendes Publikum mit den Schilderungen eines unerwartet aufgetreten Leidens.