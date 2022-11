Von den Arbeiterinnen der ersten Einwanderergeneration und was sie auch für die deutschen Frauen erkämpfen mussten, erzählt Gün Tank in ihrem Debüt "Die Optimistinnen".

Von Lilly Brosowsky

Armando Rodrigues de Sá kam 1964 am Bahnhof von Köln an. Er ging als der millionste "Gastarbeiter" in die deutsche Geschichte ein. Man schenkte ihm an diesem Tag ein Moped und vergaß ihn schnell wieder. Er starb an Krebs in seinem Heimatdorf in Portugal, ohne dass ihn jemand darüber aufgeklärt hätte, dass er in Deutschland Krankengeld hätte beantragen und so vielleicht eine bessere Behandlung hätte erhalten können. Eine bezeichnende Geschichte für den Umgang mit den Arbeitsmigranten der Nachkriegszeit.

Noch vergessener als dieser Mann ist die zweimillionste "Gastarbeiterin", die einen tragbaren Fernseher erhielt, so jedenfalls erzählt es Gün Tank, die Ironie der "mobilen" Willkommensgeschenke fortsetzend. Ihr literarisches Debüt "Die Optimistinnen. Roman unserer Mütter" ergänzt, was in der Erzählung vom ökonomischen Aufschwung Deutschlands bisher zu wenig vorkommt: Das Buch handelt von Frauen, die als Arbeitsmigrantinnen aus der Türkei, aus Spanien, Portugal, Marokko und Italien nach Deutschland kamen, um ihre in der Heimat zurückgebliebene Familie zu ernähren.

Männer und deutsche Frauen sind in Tanks Roman in etwa so wichtig, wie der deutschen Geschichte die über 706 000 Arbeiterinnen, die zwischen 1960 und 1973 nach Deutschland kamen. Also nicht besonders wichtig. Eine kurze Betrachtung von Tanks Randfiguren lohnt sich aber, denn man lernt dabei, dass nicht nur die deutsche Geschichte ihre blinden Flecken hat, sondern auch die eindimensionale Vorstellung von Emanzipation als einer linearen Entwicklung von "unfrei" über eine schrittweise Befreiung zu bleibender Gleichberechtigung einem beschränkten Blick geschuldet ist.

Für faire Bezahlung, würdigeren Wohnraum und Deutschunterricht kämpfen sie

Die Figur Nour, eine in Istanbul aufgewachsene Kurdin, diskutiert mit ihrem Vater intellektuell über Glauben und Nichtglauben, wird von ihm über die sexuelle Selbstbestimmung der Frau aufgeklärt, was dann so klingt: Wenn es ihr kein Vergnügen bereitet, liegt es am Mann, der noch mehr lernen muss - nicht gerade das Bild, das der Westen von islamischen Vätern und Töchtern hat. Wobei dieses Bild sowieso ein Update braucht, wie gerade erst wieder das Buch "Let's Talk About Sex, Habibi" von Mohamed Amjahid gezeigt hat.

Dass die Frauen in der Oberpfalz Kopftücher umgebunden haben, während Nour, die dort 1972 ankommt, selbstgenähte Miniröcke trägt, bringt einfache Unterscheidungen endgültig zum Einsturz. Emanzipation, so scheint es, entwickelt sich wohl doch eher gezeitengleich, abhängig vom Tauziehen liberaler und konservativer Kräfte. Und die Frage ist, wie gut man dieses Auf und Ab überhaupt durch den oberflächlichen Blick auf Kleidungsstücke beurteilen kann. Als Indiz mag sich die Kleidung doch eignen, wie Tanks Erzählung weiter zeigt: Während der Ehemann von Nours einziger deutschen Freundin Birgit für sie die Kündigung in der Porzellanfabrik einreicht und sie "in die Haushaltspflicht nimmt", weil sie "ihre familiären Verpflichtungen" nicht länger vernachlässigen dürfe, führt Nour die selbstbewussten "Gastarbeiterinnen" in ihren ersten Streik. Es werden viele weitere folgen und um die geht es in Tanks Buch eigentlich.

Tank, die schon als Moderatorin und Co-Kuratorin einer Ausstellung über Arbeitsmigrantinnen mit diesem Thema beschäftigt war, hat mit vielen der ersten Generation gesprochen. Ihre Geschichten fließen exemplarisch in der Geschichte von Nour zusammen, von deren Leben Tank in zwei Erzählsträngen berichtet: Im Rückblick ihrer ältesten Tochter Gabriele Su und aus Sicht der 22-jährigen Nour, die sich in Istanbul auf die Reise macht, im übertragenen Sinne auch auf eine politische. Inspiriert von einer jungen Porzellinerin, also Arbeiterin der Porzellanfabrik, aus den 20er-Jahren, engagiert sie sich für faire Bezahlung, würdigeren Wohnraum und Deutschunterricht für die Eingewanderten. An ihrer Seite: Mercedes und Tülay, ihre damaligen Zimmergenossinnen. Tülay wird im Laufe der Geschichte auch zur Genossin im eigentlichen Sinn, die Marx liest und Arbeiterinnen vertritt. Vom ersten Streik in der Porzellanfabrik hangelt sich die Geschichte beinahe so schnell von Streik zu Streik, wie die Arbeit am Fließband: im Akkord. Der Höhepunkt ist ein Streik in Neuss, den es wirklich gegeben hat.

Detailansicht öffnen Gün Tank: Die Optimistinnen. Roman unserer Mütter. S. Fischer, Frankfurt am Main 2022. 207 Seiten, 22 Euro. (Foto: S.Fischer (SZ))

Ohne dass sie in späteren Gender-Pay-Gap-Diskussionen je richtig erwähnt wurden, erreichten Arbeitsmigrantinnen in Deutschland während der "wilden Streiks" im Jahr 1973 die Abschaffung der sogenannten Leichtlohngruppe. Frauen, egal ob deutsche oder zugezogene, erhielten grundsätzlich 40 Prozent weniger Gehalt als Männer für dieselbe Arbeit, weil sie bei ihnen als Nebenverdienst galt, ungeachtet der Tatsache, dass viele von ihnen ganze Familien ernährten.

Bei aller Härte der Realität, von der sie erzählt, bleibt Tanks Tonfall heiter. Nour und ihre Tochter Su werden in ihrer Haltung dem Titel des Buches gerecht. Alle anderen eigentlich auch. Sie sind umgeben von guten Menschen, lieben Männern mit buschigen Brauen und lustig blitzenden Augen, besonders aber von guten Freundinnen, mit denen sie ihr Leben teilen.

Das beginnt mit den Urinproben für Schwangerschaftstests bei der Einreise nach Deutschland, geht über gemeinsame Betten, Wohnungen, Jobs, Sorgen und ihr politisches Engagement. Die Freundinnen ersetzen Ehemänner und die weit entfernt wohnenden Verwandten. Jeder Tiefpunkt wird überwunden, Nours Leben rast vorbei, und schon ist das schmale Debüt ausgelesen. Man möchte und sollte mehr solcher Geschichten hören, hoffentlich schreibt die Autorin sie bald.