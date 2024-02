Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es war 18.32 Uhr, als Taylor Swift dafür sorgte, dass bei Millionen Menschen der Herzschlag aussetzte und sie kurz den Atem anhielten. Ja, sei ja schön und gut, dass sie diesen Grammy Award für das beste Pop-Album gewonnen habe, und ja, sie danke der Akademie auch herzlich dafür - aber es gehe bei Musik doch um die Fans. Denen wolle sie jetzt etwas schenken: ein neues Album, am 19. April soll es erscheinen, "The Tortured Poets Department". "Ich werde das Cover gleich posten", sagte sie, und um die Dimensionen zu verstehen, in denen das passiert: 30 Minuten danach hatten mehr als fünf Millionen Leute dieses Bild auf Instagram mit einem Like-Herzchen versehen.