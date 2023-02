Kindheitserinnerung an Elke Heidenreich:Wir sind die Macht

Kindheitserinnerung an Elke Heidenreich

Elke Heidenreich, die begeisterungsfähigste Frau der deutschen Literaturkritik wird 80. Eine Erinnerung an frühe Jahre in München-Bogenhausen.

Von Gustav Seibt

Elke Heidenreich ist die Volkserzieherin im großen Garten unserer Literaturkritik. Niemand wirbt so mitreißend für den Wert des Lesens an sich. Enthusiasmus und Kennerschaft dienen immer auch der Befreiung, erst der zum Lesen, dann, davon angestachelt, zum Fühlen und Denken. Sie hat ihr Leben als Geschichte ihrer Lektüren erzählt ("Hier geht's lang", Eisele-Verlag). Es wurde, kaum überraschend, ein ausgesprochenes Frauenbuch, denn es sind ja bekanntlich vor allem weibliche Leser, die als Publikum unsere Gegenwartsliteratur am Laufen halten.