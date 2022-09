"Die Sehnsucht will weg von der Heimat, die Wehmut will zurück zu ihr": Szene aus "Heimat".

Von Susan Vahabzadeh

Am Ende dieses Buches sind die "Heimat"-Filme und ihr Schöpfer endgültig untrennbar verschmolzen. Der Filmemacher Edgar Reitz hat immer wieder sein eigenes Leben, von der Kindheit im Hunsrück und dem Aufbruch in München, in die inzwischen sechzig Stunden umfassende Fernsehreihe einfließen lassen. Man kann sie getrost sein Lebenswerk nennen . "Ich glaube", sagte er, als er mit dem Schreiben der "Heimat" begonnen hatte, zu seinem Produzenten, "ich habe in meinem Garten eine Ölquelle gefunden." So steht's zumindest in seinen Memoiren, "Filmzeit, Lebenszeit: Erinnerungen".