Von Peter Richter

Am Ende hat das Impfdebakel, das sogenannte, auch sein Gutes: ein bisschen Selbsterkenntnis zum Beispiel und mit Glück eine Spur mehr Demut. Dann macht sich nämlich, wie neulich, selbst die Zeit schon auf der Titelseite Sorgen, "das Bild vom effizienten Deutschland" könne "Risse" bekommen. In der Berliner Zeitung bestätigte der Autor Maurice Frank, in Großbritannien geboren, in den USA aufgewachsen, seit 20 Jahren in Berlin lebend, umgehend den bösen Verdacht: "Deutsche sind ordentlich und effizient? Alles nicht wahr!"