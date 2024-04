In "Ad Infinitum" geht es darum, sich seinen Dämonen zu stellen.

Von Philipp Bovermann

Man mag sich das kaum vorstellen, aber es gibt tatsächlich Großprojekte, die anderswo scheitern, in Deutschland aber cool und smooth gelingen, und hinterher sind alle froh. Manchmal gewinnen solche Projekte sogar Preise - den Deutschen Computerspielpreis zum Beispiel, der am Donnerstagabend verliehen wurde. Der Sieger in der Hauptkategorie hieß "Everspace 2": ein Weltraumshooter mit einer frei zu erkundenden Spielwelt.