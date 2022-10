Von Joachim Hentschel

Wenn man leise ist und gut aufpasst, kann man an diesem Morgen die Maschine rattern hören. Die Entertainment-Maschine mit ihren metaphorischen Rädchen, über die oft so hochnäsig gesprochen wird. Obwohl ihre Kraft und Logik ja gebraucht werden, dringend und häufig genug. Dass die Show weitergeht und nicht einfach lahm wird und auf freiem Feld irgendwo liegenbleibt, das ist nicht nur in diesem Fall im Sinne aller Beteiligter.