Von Cornelius Pollmer

Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Paradies, beim SWR aber haben sie noch mal eine ganz andere. Das Paradies ist demnach ein weißer Raum, in dessen Mitte der Literaturkritiker Denis Scheck erschienen ist, eingewickelt in abermals weißen Stoff, der, wer weiß, vielleicht mal von einem Leben als Gardine in einem Millionärshaus in Miami geträumt hatte, jetzt aber eines führt als Kritikeranzug im deutschen Literaturfernsehen.