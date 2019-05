28. Mai 2019, 18:34 Uhr FPÖ in Österreich Wir werden uns noch wundern, was alles geht!

Wie kann es sein, dass trotz des bizarrsten politischen Skandals der zweiten Republik so viele die Ibiza-Fraktion wählen? Vielleicht, weil wir alle empathische Sadisten sind.

Gastbeitrag von David Schalko

Und plötzlich war alles anders. Nach Monaten der Zermürbung durch die FPÖ ging in Österreich wieder die Sonne auf. Jene Sonne, die für die liberale Gesellschaft sprichwörtlich vom Himmel gefallen war. Ein Video aus dem sonnigen Ibiza hatte den Heldenplatz zum Tanzen gebracht. Wien hatte seinen David Hasselhoff Moment. Kanzler Kurz sagte: Genug ist genug. Und die Kronen-Zeitung titelte in großen Lettern: FPÖ am Ende! Ein Naturgesetz in Österreich. Wenn die Krone jemanden für tot erklärt, dann steht derjenige auch nicht mehr auf.

Und dann die Ernüchterung. Am Sonntag bei den EU-Wahlen verlor die tote FPÖ kaum Stimmen. Sebastian Kurz fuhr einen Rekordsieg ein. Die SPÖ, die hysterisch lachende Verliererin, verstand die Welt nicht mehr. Und stürzte am nächsten Tag gemeinsam mit der FPÖ den Kanzler im Parlament. Österreichisches Welttheater. Wie langweilig wäre es in Europa, wenn wir es nicht hätten.

Aber wie kann es sein, dass trotz des bizarrsten politischen Skandals der zweiten Republik so viele die Ibiza-Fraktion wählten? Am Tag davor hatte der Bundespräsident noch gesagt: Wenden Sie sich nicht ab, Österreich ist nicht so. Abgewendet hat sich niemand. Die Wahlbeteiligung war ungewöhnlich hoch. Aber ob Österreich nicht doch so ist, wie es Thomas Bernhard in "Heldenplatz" beschrieben hat, steht als berechtigte Frage im Raum. Sind die FPÖ Wähler ein Haufen moralisch versauter Primitivlinge, denen es egal ist, ob ihr Häuptling das Trinkwasser an Russen verhökert und der Journalisten als Huren bezeichnet. Oder finden sie es sogar irgendwie geil, dass sich jemand ähnlich deppert geriert wie sie selbst, wenn sie betrunken sind. Vizekanzler hin, Vizekanzler her. Auf Ibiza sind wir alle gleich.

Fakt ist: Die FPÖ hat den Spin gedreht und Empathie für sich erzeugt. Treu bis in den politischen Rufselbstmord kann man sagen. H.C. Strache hat einen Tsunami an Vorzugstimmen eingefahren und könnte sich den nächsten Ibiza-Urlaub mit EU-Geld finanzieren lassen. Als vernunftbegabter Mensch, ein Attribut, mit dem man längst keine Politik mehr deuten kann, versucht man zu verstehen, was da passiert ist. Vielleicht hilft es, wenn man sich die Grundthesen der Empathieforschung ansieht. Weil faktisch braucht man Ibiza-Gate nicht analysieren.

Einer der wesentlichsten Motoren der Empathie heißt Ähnlichkeit. Je ähnlicher Aussehen und Verhalten, desto mehr Empathie. Nun könnte man konstatieren, dass der typische FPÖ-Wähler vermutlich im Urlaub ganz ähnlich schlecht angezogen ist wie die beiden in dem Video. Und auch das aufschneiderische Gehabe dürfte der männlich konnotierten Wählerschaft nicht fremd sein. Es ist kein Zufall, dass Strache immer wieder darauf hinweist, dass wir alle schon betrunken waren und viel Blödsinn geredet haben. Kopfnicken der FPÖ-Wählerschaft. Wo er recht hat, hat er recht. Ja, ich trinke auch gern. Ja, ich habe längst aufgehört, mich zu genieren. Ja, die Russin war geil. Ja, ich hätte auch gern 250 Millionen. Ja, ich bin wie Strache ebenfalls zu dumm für das große Verbrechen, aber genau, das macht ihn doch am Ende anständig.

Die Plötzlichkeit der Zwischenfälle spielt Strache in die Hand

Jeder Drehbuchautor kennt das Phänomen der emotionalen Ansteckung. Wenn jemand gähnt, dann gähnen wir mit. Wenn jemand weint, dann weinen wir mit. Wenn jemand kämpft, dann kämpfen wir mit. Auf diese emotionale Ansteckung wird Strache zunehmend setzen. Wir werden immer mehr Einblick in sein Privatleben bekommen. Er wird uns Anteil nehmen lassen an seinem Kampf. Es wird sehr bald nicht mehr um den Inhalt des Videos gehen, sondern darum, wer es angefertigt hat. Aber vor allem darum, was es mit den Betroffenen anstellt. Um Empathie zu erzeugen, braucht es vor allem nachvollziehbares Leid. Man weiß zum Beispiel, dass wir mit einem akut Erkrankten mehr Mitleid haben als mit einem chronischen Fall. Die Plötzlichkeit der Zwischenfälle, die Straches Leben auseinandergerissen haben, spielt ihm in die Hand.

Bei Empathie geht es nie um Fakten, sondern ausschließlich um Parteinahme. Wenn man sich einmal für jemanden entschieden hat, dann verlässt man ihn nicht mehr so schnell. Egal, wie miserabel sein Verhalten ist. Das hat vielleicht damit zu tun, dass auch für einen selbst eine Welt zusammenbricht. Immerhin haben sich ein Drittel der Österreicher dafür entschieden, mit Strache zu gehen. Diesen Weg, der mit viel Emotion und Hoffnung verbunden war, abrupt zu unterbrechen, geht vielen gegen den Strich. Da schluckt man einiges hinunter, um sich selbst vor dem Totalirrtum zu bewahren. Wenn man da an die Großelterngeneration denkt, die selbst den Nationalsozialismus noch verteidigt haben, erscheint einem das nachvollziehbar. Daraus resultiert ein Verhalten, das dem Slogan: "Jetzt erst recht" gehorcht, den die FPÖ naturgemäß strapazierte. Auch Trump, ein ähnlicher Fall, benutzt diese Rhetorik immer dann, wenn die Anhänger an ihm und damit auch an sich zu zweifeln beginnen. "Jetzt erst recht" aktiviert die männliche Energie der Loyalität auf Biegen und Brechen, aber auch den mütterlichen Beschützerinstinkt.