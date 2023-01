Von Julia Spinola

Der minutenlange Schlussapplaus nach den letzten Takten der Neunten Symphonie von Beethoven tut Daniel Barenboim sichtlich gut. Das Publikum im ausverkauften Saal der Staatsoper Unter den Linden steht und jubelt. Aber es ist nicht der verbrüderungstrunkene, frenetische Götterfunkenjubel, wie man ihn nach dem gigantischen Schiller'schen Chorfinale der Neunten sonst oft erlebt. Denn dafür ist Barenboims Blick auf dieses Werk, das bis heute schwer an seiner Botschaft schleppt und doch in Wahrheit ein Rätsel bleibt, an diesem Abend zu persönlich, ja fast intim.

Eine schwere neurologische Erkrankung hatte Barenboim Anfang Oktober zur Absage seiner Herzensprojekte gezwungen. Das Konzert zum achtzigsten Geburtstag, bei dem er in der Berliner Philharmonie als Pianist auftreten sollte, musste gestrichen werden. Die spektakuläre neue "Ring"-Produktion an der Staatsoper, bei der alle Teile von Wagners Tetralogie innerhalb von einer guten Woche als Premiere herauskamen, gab Barenboim an Christian Thielemann und Thomas Guggeis ab. Für die Asientournee der Staatskapelle sprang ebenfalls Thielemann ein. Mit zwei Konzerten, am Silvesterabend und zu Neujahr, ist Barenboim jetzt zum ersten Mal wieder ans Pult zurückgekehrt.

Deutlich schlanker ist er geworden, und seine Schritte wirken vorsichtig und fragil. Er dirigiert im Sitzen. Aber er hat das Orchester, mit dem er seit 30 Jahren verbunden ist, nach wie vor auch mit kleinsten Gesten genau im Griff. Neu ist, zumindest in dieser Konsequenz, die Tendenz zu einer Verinnerlichung des Ausdrucks, mit der Barenboim jetzt nicht nur in seinen Dirigierbewegungen, sondern auch im Musikalischen alles Äußerliche, Unwesentliche radikal abstreift.

Barenboim entdeckt den zweifelnden, suchenden und ungeschützt hoffenden Beethoven

Während der Corona-Pandemie hatte Barenboim sich noch einmal von Grund auf neu und intensiv mit Beethoven auseinandergesetzt. Die Klaviersonaten entdeckte er in seiner jüngsten, der bereits fünften Gesamtaufnahme als Werke, die für Beethoven "wie eine Art Tagebuch" funktioniert haben. Hier sei Beethoven rückhaltlos offen gewesen und habe sich am natürlichsten ausgedrückt, erklärte er 2020 im Gespräch mit der SZ . Jetzt blickt Barenboim aus dieser höchst persönlichen Perspektive auf eines der am häufigsten zu Repräsentationszwecken strapazierten Werke der Musikgeschichte. Vor allem das Chorfinale ist im Zuge zahlloser Aufführungen bei Festakten jeglicher Couleur bis hin zum Ausdruck eines totalitären Größenwahns verzerrt worden. Barenboim entdeckt hinter der staatstragenden Fassade den zweifelnden, suchenden und ungeschützt hoffenden Beethoven.

Hörbar wurde, wie riskant, fragmentiert und berührend verletzlich die Musik dieser Symphonie zu einem spricht, wenn man sie dirigentisch einmal nicht auf die Verkündigung vermeintlicher Erlösungsgewissheiten hin zusammenzwingt. Aus einem surreal flirrenden Pianissimo-Nebel erhebt sich der Kopfsatz, dessen gesangliche Seitenthemen Barenboim mit einer melancholischen Anmut, als sehr zarte Erinnerungen wie aus einer Mahler-Symphonie, spielen lässt. Immer wieder wird die Form auch im Scherzo des zweiten Satzes wie von außen durchbrochen, als wolle sich die Musik aus ihrer Hermetik befreien. In den losgelösten Gesang des Adagios, der in den extrem gedehnten Tempi, die Barenboim in der gesamten Symphonie wählt, unendlich einsam, wie eine innere Selbstbefragung klingt, fährt die zweimalige Fanfare rätselhaft und erratisch wie der mahnende Finger Gottes hinein.

Und das Finale breitet eine zerklüftete Landschaft aus, in der die wohlgeformte Geschlossenheit der Form unentwegt durchbrochen und infrage gestellt wird. Da beginnt die Musik in instrumentalen Rezitativen zu sprechen, blendet unvermittelt Erinnerungen an die vorausgegangenen Sätze ein, bricht ab, beginnt woanders neu, verzögert den Fluss durch jäh eingeschobene Takte sowie durch Gesten des Zögerns, Stockens und Tastens. Wunderbar zart, als leise Ahnung, erklingt das "Freude"-Thema beim ersten Erscheinen in den Celli und Kontrabässen. Und auch den Chor behütet Barenboim in der "Ode an die Freude" davor, in jenen massenbewegt-monochromen Jubel auszuarten, der sich im Ohr schon festgesetzt hat. So hat auch das fabelhafte Solistenquartett (Camilla Nylund, Marina Prudenskaya, Saimir Pirgu, René Pape) alle Möglichkeiten einer nuancierten Gestaltung.

Ob Barenboim mit diesen Konzerten nun bereits seinen Abschied einleitet, hängt vom weiteren Verlauf seiner Krankheit ab, der sich offenbar schwer prognostizieren lässt. Festhalten kann man allerdings, dass er eine neue Stufe künstlerischer Wahrhaftigkeit erreicht hat. Denn diese Neunte lässt sich durchaus auch als ein politisches Statement hören. Staatstragende musikalische Festakte interessieren diesen Künstler nicht mehr.