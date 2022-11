Kaum einer hat so viele Orchester geleitet, kaum einer sich so politisch positioniert: Der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim, Streiter für die Kultur und den Frieden im Nahen Osten, wird 80.

Von Egbert Tholl

In seinem an Musik so überreichen Leben bescherte Daniel Barenboim seinem Publikum viele unvergessliche Momente, der herausragendste fand im August 2005 statt. Damals dirigierte Barenboim in Ramallah, im Westjordanland, ein Konzert seines 1999 gegründeten West-Eastern Divan Orchestra. Dieses Orchester ist Realität gewordene Utopie, besteht aus jungen Menschen mehrheitlich aus Israel und den umliegenden arabischen Ländern, die zusammen Musik machen und mit der Kunst das vorleben, was im Nahen Osten so unmöglich zu sein scheint: gemeinsam den Hass zu überwinden. In dem Fall mit Beethovens fünfter Symphonie.

Das Konzert im wegen der Angst vor Terroranschlägen bizarr gesicherten Kulturpalast von Ramallah war natürlich viel mehr als eine musikalische Darbietung, es war ein politischer Akt, damit kennt sich Barenboim ganz gut aus. Die Tage zuvor schleppte er einen durch die Westbank, führte einen zu palästinensischen Intellektuellen und Künstlern, in Flüchtlingssiedlungen und ging zu der Mauer, die das israelische vom palästinensischen Staatsgebiet trennt. Dabei wirkte er so glühend erbost, als wollte er diese Mauer gleich selbst einreißen. Auch in den Konzertproben und der Aufführung selbst war er keineswegs der nette Leiter einer Jugendreisegruppe, da war er auch der Dirigent, der unabdingbar die höchste Leistung von seinen Musizierenden erwartete. Mit dieser Unabdingbarkeit eckte er sein ganzes Leben lang an, aber er kann nicht anders, weil man mit Freundlichkeit allein nicht unbedingt das erreicht, was man erreichen will, politisch schon gar nicht.

Er war das, was man ein Wunderkind nennt, und debütierte mit sieben Jahren mit Beethoven-Sonaten

Daniel Barenboim wurde vor genau 80 Jahren, am 15. November 1942, in Buenos Aires geboren, seine Eltern waren beide Klavierlehrer, die Familie hat einen russisch-jüdischen Hintergrund. Er war das, was man ein Wunderkind nennt, debütierte bereits 1950 in seiner Heimatstadt mit Beethoven-Sonaten, spielte ein Jahr später am Salzburger Mozarteum, gewann 1954 seinen ersten Wettbewerb, da lebte die Familie bereits in Israel. In seinen späteren Jahren als Pianist konnte er immer wieder damit verblüffen, dass der Notentext für ihn zunehmend zu einem interessanten Vorschlag wurde, mit dem man sich durchaus frei auseinandersetzen kann.

In den Fünfzigerjahren umwehte ihn bereits die Aura musikalischer Genialität, in den Sechzigern begann er zu dirigieren. Bezüglich seiner Leitungstätigkeiten reiht sich Legende an Legende, er war musikalischer Leiter des Orchestre de Paris, der Bastille-Oper in Paris, des Chicago Symphony Orchestra sowie der Mailänder Scala, machte von 1988 an aus dem Bayreuther "Ring" ein Ereignis, reiste mit den Berliner Philharmonikern nach Israel und löste dort Tumulte aus, als er 2001 als Zugabe eines Konzerts beim Israel-Festival das Vorspiel von Richard Wagners "Tristan und Isolde" aufführte. Seit 1992 ist er Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin, trotzte dem Berliner Senat weitreichende Unterstützung des Hauses ab. Seit 2000 ist er dort Dirigent auf Lebenszeit, ein Titel, den er selbst sehr wörtlich nimmt. Da kann Barenboim, wie so oft, sehr stur sein, ohne sich viel um seine Gesundheit zu kümmern. Alles Gute zum Geburtstag.