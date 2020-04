Das Atelier von Wolfgang Tillmans ist hell, die Sonne scheint an diesem Nachmittag auf die weißen Wände, auf denen Abzüge hängen, ungerahmt, leichthändig verteilt. Die scheinbare Beiläufigkeit solcher Kompositionen hat Tillmans schon immer ausgezeichnet. Seine fotografischen Installationen beeinflussten eine ganze Generation, ihre Art, die Welt zu sehen. Der 1968 in Remscheid geborene Künstler wurde 2000 als erster Deutscher mit dem Turner-Preis, einer der renommiertesten Auszeichnungen der Kunstwelt, geehrt. In den 2000er-Jahren schuf Tillmans neue Bildwelten abstrakter Fotografie. Er lebt seit Jahrzehnten in London und Berlin, aus seinem dortigen Studio ließ er sich zum Interview zuschalten.