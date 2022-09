Der Rapper Coolio, bekannt für Hits wie "Fantastic Voyage" und "Gangsta's Paradise", ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Das hat sein sein Manager am Mittwochabend bestätigt. Der Entertainer, dessen richtiger Name Artis Leon Ivey Jr. war, hatte eine Musikkarriere, die mehr als drei Jahrzehnte umfasste.

"Soweit ich weiß, war er im Haus eines Freundes und hatte im Badezimmer einen Herzinfarkt", sagte sein Manager Jarez Posey. Weitere Einzelheiten zu den Umständen sind noch nicht bekannt.

Der gebürtige Kalifornier Coolio gewann einen Grammy für "Gangsta's Paradise", das 1995 als Teil des Soundtracks für den Michelle-Pfeiffer-Film "Dangerous Minds" veröffentlicht wurde und und sich drei Wochen lang an der Spitze der Billboard Hot 100-Liste hielt. Mit diesem Song gelang ihm der Durchbruch, und im folgenden Jahr erhielt er den Grammy für die beste Solo-Rap-Performance.

Weitere bekannte Hits von ihm sind "Fantastic Voyage" und "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" sowie "C U When U Get There". Insgesamt hat Coolio laut seiner Website mehr als 17 Millionen Platten verkauft.