Von Christine Dössel

Als Christoph Marthaler 2018 in Oslo den Internationalen Ibsen-Preis bekam, der so etwas ist wie der Nobelpreis des Theaters, erlebte man ihn zugänglicher und redseliger denn je. Gut gelaunt, wie man das ja auch sein kann, wenn man gerade vom norwegischen Staat einen Scheck über 260 000 Euro erhalten hat, gab der sonst so scheue Schweizer Regisseur bei einem Künstlergespräch Einblick in seine Arbeit - und danach ein furioses Flötensolo zum Besten. Genau wie damals, in seiner Studentenzeit in Paris, als er die Theaterschule des Meisterpantomimen Jacques Lecoq besuchte und sein Geld als Straßenmusiker verdiente, und zwar mit einer Plastikflöte, denn merke: "Es könnte ja regnen."