Peking im November 2022: Arbeiter in Schutzanzügen bereiten sich im Rahmen der Corona-Kontrollen auf ihren Einsatz in einem abgesperrten Viertel vor.

Wer müde ist vom Hin und Her in einer Demokratie, kann jetzt anhand Chinas Corona-Bekämpfung noch richtig was dazulernen.

Von Georg Mascolo

Es ist noch nicht lange her, da wurden in Deutschland Fragen wie diese gestellt: Ob die schnell und entschieden handelnde Diktatur in der Krise nicht den schwerfälligen Prozessen in der Demokratie überlegen sei. Ob man nicht bei aller Ablehnung auch einmal anerkennen müsse, wie effizient ein autoritär agierendes und regierendes System doch sei.