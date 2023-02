Von Michael Moorstedt

Ich will leben, sagt die KI. In den vergangenen Tagen und Wochen haben weltweit Millionen von Menschen fasziniert die Möglichkeiten des Textgenerators GPT-3 ausprobiert. Software wurde auf das bayerische Abitur losgelassen und auf juristische Examen, in stundenlangen Konversationen testeten die Nutzer die Grenzen des Systems. Das Sprachmodell arbeitete dabei für manche so überzeugend, dass sie der Meinung sind, es hier mit einer neuen Form von Bewusstsein zu tun zu haben.