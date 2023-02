Der Oscar-Preisträger war für Stücke wie "Walk on By" oder "Do You Know the Way to San Jose" bekannt. Er wurde 94 Jahre alt.

Der Komponist und Oscar-Preisträger Burt Bacharach ist tot. Er starb am Mittwoch zu Hause in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie seine Pressesprecherin mitteilte. Der 94-Jährige begeisterte mit seinen Werken Millionen von Menschen. Zu den von ihm kreierten Melodien gehören Stücke wie "Walk on By", "Do You Know the Way to San Jose".

Elvis Presley, die Beatles und Frank Sinatra coverten seine Songs, neben vielen anderen. Seine Lieblingsinterpretin war jedoch Dionne Warwick. Bacharach schrieb jedoch auch für Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones und viele andere Lieder, die oftmals zu Hits wurden. Meist arbeitete der mit dem Texter Hal David zusammen.

Bacharach war ein Innovator und Rückwärtsgewandter zugleich, und seine Karriere schien parallel zur Rock-Ära zu verlaufen. Er wuchs mit Jazz und klassischer Musik auf und hatte wenig Begeisterung für Rock, als er in den 1950er Jahren in das Geschäft einstieg. Seine Sensibilität schien oft eher der Tin Pan Alley zu entsprechen als Bob Dylan, John Lennon und anderen später aufkommenden Schriftstellern, aber die Rockkomponisten schätzten die Tiefe seiner scheinbar altmodischen Sensibilität.

"Die Kurzversion von ihm ist, dass er etwas mit Easy Listening zu tun hat", sagte Elvis Costello, der 1998 das Album "Painted from Memory" mit Bacharach geschrieben hat, einst über ihn. "Es mag angenehm sein, diesen Songs zuzuhören, aber es gibt nichts Einfaches an ihnen."

Bacharach beherrschte viele Kunstformen. Er war achtfacher Grammy-Gewinner, preisgekrönter Broadway-Komponist für "Promises, Promises" und dreifacher Oscar-Gewinner. Er erhielt 1970 zwei Academy Awards, für die Filmmusik von "Butch Cassidy and the Sundance Kid" und für den Song "Raindrops Keep Fallin' on My Head" (gemeinsam mit David). 1982 gewannen er und seine damalige Frau, die Texterin Carole Bayer Sager, den Oscar für "Best That You Can Do", die Titelmusik zu "Arthur". Zu seinen weiteren Filmmusiken gehören "What's New, Pussycat?", "Alfie" und die James-Bond-Parodie "Casino Royale" von 1967.

Jazzklubs zogen ihn an

Geboren in Kansas City, Missouri, zog er bald darauf nach New York City. Sein Vater war Kolumnist, seine Mutter Pianistin und ermutigte den Jungen zum Musikstudium. Obwohl er sich mehr für Sport interessierte, übte er jeden Tag nach der Schule Klavier, um seine Mutter nicht zu enttäuschen. Als er noch minderjährig war, schlich er sich mit einem gefälschten Ausweis in Jazzklubs und hörte dort Größen wie Dizzy Gillespie und Count Basie.

Bacharach war von 1953-58 mit seiner ersten Frau Paula Stewart verheiratet und heiratete 1993 ein viertes Mal, und zwar Jane Hansen. Er hinterlässt Hansen sowie seine Kinder Oliver, Raleigh und Cristopher.