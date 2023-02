Von Oliver Hochkeppel

Wie schwer das Leichte oft ist, hat man 2013 in Burt Bacharachs Autobiografie erfahren können. Der "King of Easy", der Komponist und Arrangeur, der wie kein anderer Melodien zu unvergesslichen Ohrwürmern machen konnte, beschrieb da, wie hart er dafür arbeiten musste: Kein Song sei je aus einer blitzartigen Inspiration entstanden, jeden habe er mühevoll und langwierig erarbeiten müssen. Er komponiere im Kopf, nie am Klavier, und höre immer bereits Instrumentierung und Arrangement mit, weshalb auch alles zusammen aufgenommen werden müsse, sagte Bacharach. Er misstraue außerdem chronisch den ersten Einfällen und feile unentwegt an den Melodien. Sein ganzes Leben lang habe er deswegen unter Schlaflosigkeit gelitten.