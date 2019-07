"Auf Erden sind wir kurz grandios" - Ocean Vuong (Hanser)

Einer erlebt in diesem Sommer auf jeden Fall seinen internationalen Durchbruch: In "Auf Erden sind wir kurz grandios", seinem Roman, der in sechzehn Ländern gleichzeitig erscheint, erzählt der amerikanisch-vietnamesische Autor Ocean Vuong, wie die Immigration in die USA sein Leben bestimmt. Durch die Gewalt, die seine Mutter aus dem Krieg mitgebracht hat. Durch die Sprache, das Englische, in der er sich von ihr, der Analphabetin distanziert: "Ma, unsere Muttersprache zu sprechen heißt, nur teilweise auf Vietnamesisch zu sprechen, aber ganz auf Krieg." Und dann ist da noch die Liebe zu Trevor, einem Jungen, den er beim Jobben auf einer Tabakplantage kennenlernt. Vuongs inniger, aphoristischer Ton und die zwischen Prosa, Essay und Gedicht changierende Form seines Romans hat in diesem heißen Juli bestimmt niemanden kalt gelassen. Von Insa Wilke