Ausweislich ihrer Texte wieder "in your area": Die K-Pop-Band "Blackpink".

Von Joachim Hentschel

Allein schon der Schlachtruf dieser Gruppe hat etwas rundheraus Sympathisches. Denn Blackpink behaupten nicht etwa, "in eurer Stadt" zu sein, ein Bild, das die alte, weit überholte Vision vom durchreisenden, brandschatzenden Rock'n'Roll perpetuieren würde. Blackpink sind auch nicht "in da house" oder so ähnlich, die ebenfalls latent bedrohliche, Old-School-Rap-geschulte Form des Einfach-mal-so-Daseins, und sie sind schon gleich gar nicht "all over the world". Das wären ja Allmachtsfantasien.