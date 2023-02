Von Gustav Seibt

Dass Berlin von jedem Bezirk aus - ja jedem "Kiez", der näheren Wohnumgebung - anders aussieht, ist eine Binsenweisheit. Sie wird nicht zuletzt vom auswärtigen Berlin-Journalismus seit dem Mauerfall liebevoll bespielt. Prenzlauer Berg oder Neukölln? Schöneberg oder Wilmersdorf? Das sind Fragen von Lebensstil, Lebensgefühl, Angesagtheit, an denen seit Langem das große Ganze der Stadtentwicklung verhandelt wird: Schwaben am Kollwitzplatz, Milieuschutz in Kreuzberg, Araber an der Sonnenallee, die fünfhundert Meter Friedrichstraße in Mitte, die mal mit Autos, mal mit Holzmöbeln bespielt werden.