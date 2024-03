"Eternal Sunshine" von Ariana Grande:Hauptsache glücklich

Von Jakob Biazza

Seltsames, irgendwie rührendes Video zur ersten und bislang auch einzigen Single, mit der Ariana Grande ihr neues Album vorab angeteasert hat. "Yes, and?" heißt der Song. Eine kämpferische House-Nummer, prickelnde, mit sehr feinkörnigem Schleifpapier angeraute Synthies, schnörkellose Drums, fein hingetupfter Bass und darüber ein Text, der, ach, das soll sie selbst sagen: "Don't comment on my body / Do not reply / Your business is yours and mine is mine / Why do you care so much whose dick I ride?" Familienzeitungstauglich paraphrasiert: Kümmert euch um euren eigenen Scheiß und nicht darum, mit wem ich gerade privat zu tun habe.