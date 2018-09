26. September 2018, 14:32 Uhr Studie zu Oberschenkelhalsbrüchen Weniger Tote mit Klinik-Teams

Der Oberschenkelhalsbruch gehört zu den fünf großen gesundheitlichen Problemen älterer Menschen.

Die Sterblichkeit ist erheblich, viele Patienten verlieren ihre Selbstständigkeit und müssen in Pflegeeinrichtungen einziehen.

Um die Situation zu verbessern, wäre mehr Teamarbeit im Krankenhaus notwendig.

Von Werner Bartens

Der erste Sturz bringt das Alter, der zweite den Tod. Der kolumbianische Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez hat schonungslos beschrieben, was passiert, wenn Menschen in die Jahre kommen und stürzen.

Kaum ein Leiden ist so mit zunehmender Gebrechlichkeit und drohendem Siechtum verbunden wie der Oberschenkelhalsbruch, der viele Senioren nach einem Sturz ereilt. "Weil diese Fraktur so sehr dafür steht, dass Menschen hilfs- und pflegebedürftig werden, ist der Begriff Oberschenkelhalsbruch auch umgangssprachlich so tief verankert", sagt Clemens Becker, Chef der Geriatrie am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart. "Dieses Leiden gehört zu den fünf großen gesundheitlichen Problemen älterer Menschen - und wir könnten vielen von ihnen besser helfen."

Die Hüftfraktur, wie der Oberschenkelhalsbruch auch genannt wird, ist die mit Abstand am häufigsten im Krankenhaus behandelte Fraktur. Die Sterblichkeit nach dem Bruch ist erheblich, viele Patienten verlieren ihre Selbstständigkeit und müssen in Pflegeeinrichtungen einziehen.

Die Herausforderung ist enorm: Mehr als zehn Prozent der Patienten sterben innerhalb der ersten 30 Tage nach einem Sturz. Und bis zu 20 Prozent der Gestürzten bleiben bettlägerig oder zumindest so gebrechlich, dass sie anschließend im Heim betreut werden müssen. Nur 40 bis 60 Prozent der Patienten erreichen nach einer Fraktur des Oberschenkelhalses wieder das Niveau an Mobilität, das sie zuvor hatten.

"Diese dramatische Mortalitätsrate müssen wir senken", sagt Jürgen Bauer, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Gerade hat ein Team aus Unfallchirurgen und Geriatern Erkenntnisse aus der deutschlandweiten Profind-Studie mit mehr als 55 000 Patienten vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass ein "geriatrisch-unfallchirurgisches Co-Management", wie die Mediziner die Kooperation verschiedener Disziplinen in der Versorgung nennen, die Sterblichkeit innerhalb von 30 Tagen nach einem Oberschenkelhalsbruch um 22 Prozent senken kann. Statt 13,1 Prozent starben 10,1 Prozent der Patienten in dem Monat nach der Fraktur. "Dies bedeutet, dass zwischen 3000 und 4000 Todesfälle in Deutschland jedes Jahr vermeidbar wären", sagt Becker. "Rechnet man das auf alle Operationen bei älteren Menschen hoch, könnten wohl sogar Zehntausende Leben gerettet werden."

Zudem zeigen die Experten für Knochenbrüche im Alter im Weißbuch Alterstraumatologie, wie die Versorgung älterer Patienten mit Frakturen verbessert werden müsste. Derzeit werden jährlich mehr als 400 000 ältere Menschen in Deutschland nach einem Sturz ins Krankenhaus eingewiesen. Die häufigste Diagnose ist mit 150 000 Fällen ein Bruch des Oberschenkels. Das Durchschnittsalter der Patienten liegt bei 82 Jahren, deshalb ist es wichtig, die vielfältigen gesundheitlichen Probleme zu beachten, die den betagten Kranken zusätzlich oder in Folge des Knochenbruchs drohen.

"Es fehlt oft noch am Teamansatz - und das geht auf Kosten der Patienten", sagt Geriater Becker. "Wie sieht denn der Arbeitsalltag auf den operativen Stationen typischerweise aus: Die Ärzte verschwinden um acht Uhr im OP oder in der Notaufnahme und vor 16 Uhr werden die Probleme auf Station kaum bearbeitet. Dann wird ein Konsil beantragt, aber der Kollege vom anderen Fach kommt außerhalb der Dienstzeit und verfolgt nicht immer nach, ob und wie gut seine Empfehlungen umgesetzt wurden." Da die Probleme älterer Patienten immer komplexer werden und sie oft ein Dutzend Medikamente nehmen, sind Ärzte einer Fachrichtung mit der Versorgung oft überfordert.