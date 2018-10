1. Oktober 2018, 11:36 Uhr Nobelpreise 2018 Medizin-Nobelpreis geht an Immunforscher

Mit der Bekanntgabe des Nobelpreises für Medizin hat die Woche der Entscheidungen über die weltweit wichtigsten Auszeichnungen für wissenschaftliche Leistungen begonnen.

Den Preis erhielten der US-Amerikaner James Allison und der Japaner Tasuku Honjo.

Die beiden Immunologen haben nach Ansicht des Nobel-Komitees in Stockholm ein "vollkommen neues Prinzip der Krebstherapie" etabliert.

Den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten in diesem Jahr James Allison und Tasuku Honjo für Ihre Arbeit auf dem Gebiet der Krebstherapie.

Die beiden Immunologen haben Wege gefunden, die Aufmerksamkeit des Immunsystems auf Krebszellen zu lenken, die der Körperabwehr normalerweise entgehen. Damit haben Allison und Honjo ein nach Ansicht des Nobel-Komitees in Stockholm "vollkommen neues Prinzip der Krebstherapie" etabliert.

Durch die Entdeckungen der beiden Wissenschaftler gelingt es inzwischen Ärzten bei manchen Tumorarten, die natürlichen Bremsen des Immunsystems zu lösen und es auf die Krebszellen loszulassen. Diese Therapie durch sogenannte Checkpoint-Inhibitoren habe die Krebsbehandlung "revolutioniert", heißt es in der Begründung aus Stockholm.

James Allison ist US-Amerikaner. Der 70-Jährige leitet die Immunologie am MD Anderson Cancer Center der University of Texas in Houston. Der 76-jährige Japaner Tasuku Honjo ist seit 1984 Professor an der Universität Kyoto.

Die Nobelpreise werden seit 1901 vergeben. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von neun Millionen Kronen (etwa 870 000 Euro) dotiert.

Neben drei wissenschaftlichen Preisen für Neuerungen in der Physik, Chemie und Medizin gibt es Auszeichnungen etwa für Friedensbemühungen. Der Friedensnobelpreis kann auch an Organisationen verliehen werden. Übergeben werden die Preise am 10. Dezember bei einer Zeremonie in Stockholm.