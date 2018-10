18. Oktober 2018, 18:22 Uhr Hamburg Bunt, dicht, bezahlbar

Action an der Reeperbahn: So soll das Paloma-Viertel in Hamburg aussehen.

Wohl nie zuvor haben Bürger bei der Planung so intensiv mitgewirkt wie beim Esso-Gelände. Herausgekommen ist ein Projekt mit niedrigen Mieten und kieztypischen Läden.

Von Sabine Richter

Sie war wohl Deutschlands kultigste Esso-Tankstelle, rund um die Uhr geöffnete Anlaufstelle für Nachtschwärmer, für viele St. Paulianer das zweite Wohnzimmer. Die Tanke hat sogar einem Häuserareal auf Hamburg-St. Pauli den Namen gegeben, die sogenannten Esso-Hochhäuser, zwei achtstöckige Plattenhochhäuser mit 109 Wohnungen und zweigeschossigem Gewerberiegel.

Die Bayerische Hausbau hatte das Filet-Grundstück 2009 für 16,9 Millionen Euro erworben, um dort hochwertige Wohnungen und Gewerbeflächen zu bauen. Damit begann eines der nervenaufreibendsten Projekte, das das zur Schörghuber-Unternehmensgruppe gehörende Immobilienunternehmen aus München jemals angefasst hat.

Schon im Vorfeld fingen die Probleme an. Immer wieder gab es, organisiert von der Initiative Esso-Häuser, Demonstrationen für den Erhalt der etwa 50 Jahre alten Plattenbauten. 2013, kurz vor Weihnachten, wurden die maroden Gebäude wegen Baufälligkeit zwangsgeräumt und anschließend abgerissen.

Nun ging es aber erst richtig los - ein jahrelanges leidenschaftliches Ringen zwischen Investor, Bezirk, Politik und Initiativen aus dem Stadtteil, was auf dem rund 6200 Quadratmeter großen Grundstück in der prominenten Innenstadtlage entstehen soll. Um die verhärteten Fronten zu befrieden, hatte die Stadt den Investor gebeten, die Planung mit den Bürgern gemeinsam auszufechten.

Die Bürger brachten sich dann auch mit vielfältigen Anregungen ein. Konzipiert und durchgeführt wurde der umfassendste Beteiligungsprozess, den es je für ein Hamburger Bauvorhaben gegeben hat, im Auftrag des Bezirks von der Planbude, rechtlich Außen-GbR Planbude, Künstlern, Architekten, Stadtteilaktiven und Kulturwissenschaftlern.

Per Post und an der Haustür wurden Wünsche und Vorstellungen von Hunderten Anwohnern gesammelt, Schulkinder wurden ebenso einbezogen wie Altenheimbewohner, Kneipenbesucher, Kioskbetreiber, es gab Workshops und Seminare, Kurse an Schulen, Stadtteilfeste und regelmäßige Öffnungszeiten in dem Container der Planbude, berichtet Renée Tribble, Mitglied der Planbude.

Auch die Idee für den neuen Namen Paloma-Viertel kam von den Anwohnern, angelehnt an die nahe Taubenstraße und den Kiez-Hit schlechthin, gesungen von Hans Albers und Freddy Quinn.

Paloma, das klingt ein wenig nach Friedenstaube, der Prozess war aber äußerst mühsam. "Es gab diverse Tiefpunkte, und wir standen auch mehrmals vor dem Abgrund", sagt Bernhard Taubenberger, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Paloma-Viertel bei der Bayerischen Hausbau. 30 Verhandlungsrunden habe es gegeben. Mit und ohne Moderator, mit Tischen und auch ohne im Stuhlkreis. "Ohne ständige Offenheit und Vermittlung nach allen Seiten durch das Bezirksamt wäre das Verfahren gescheitert. Auch wir sind ganz neue Wege gegangen", bestätigt Bezirksvertreter Bodo Hafke.

Im Mai 2018 präsentierten die Bayerische Hausbau, die Planbude, sowie Vertreter der Politik im St. Pauli-Museum einträchtig die konkretisierten Pläne für das Viertel, die Grundlage für den städtebaulichen Vertrag, der im Herbst unterschriftsreif und dann endlich die bauliche Umsetzung ermöglichen soll.

Was da ausgehandelt wurde, ist von der Buntheit, Vielfalt, der architektonischen und sozialen Qualität fast zu schön, um wahr zu sein. Ein Beispiel für ein nicht gentrifiziertes Projekt und wahrscheinlich nicht das, was der Investor einst mit dem exponierten Grundstück vorgehabt haben dürfte.

40 Prozent der Wohnungen sind öffentlich gefördert, mit einer Mietpreisbindung von 25 Jahren

Der hat allerdings für seine Zugeständnisse einiges zurückbekommen, darunter die sehr hohe Dichte sowie Gewerbe und Wohnnutzung buchstäblich Tür an Tür. 28 500 Quadratmeter oberirdischer Bruttogeschossfläche wird es auf dem 6200 Quadratmeter großen Grundstück geben, jeweils etwa zu gleichen Teilen Wohnen und Gewerbe. Zum Vergleich: Die frühere Bebauung wies 5700 Quadratmeter frei finanzierte Wohn- und 2000 Quadratmeter Gewerbeflächen auf.

Das Paloma-Viertel wird Hamburgs erstes "urbanes Gebiet" sein, ein neuer Baugebietstyp, der das Bauen in innerstädtischen Bereichen erleichtern soll. Parallel dazu wurde die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm geändert. Nur so waren die Dichte von 4,7 GFZ und Lärmgrenzen von 63 Dezibel am Tag und 45 in der Nacht genehmigungsfähig. "Wir haben darauf gewartet, dass das urbane Gebiet kommt. Die geplante Mischung hätten wir genehmigungstechnisch nicht in einem gemischtgenutzten Gebiet unterbringen können", so Hafke. Allerdings habe man sich noch etwas höhere Lärmgrenzen gewünscht. Der Referentenentwurf der Bundesregierung habe noch einen Nachtwert von 48 vorgesehen. "Wir hätten zwar keine anderen Nutzungen unterbringen wollen, aber es hätte die Planrechtschaffung erleichtert."

In hoher Dichte gruppieren sich nun von vier Architekturbüros individuell gestaltete Einzelgebäude von drei bis dreizehn Geschossen zusammen mit anderen Funktionen zu einem bunten Quartiersmix aus Wohnungen und Hotel, kleinen Läden und großem Supermarkt, Gastronomie und Musikclub, Flächen für eine Baugemeinschaft und bürgernahen Institutionen.

Insgesamt werden auf dem Areal zwischen 180 und 200 Wohnungen entstehen, 40 Prozent frei finanziert, 40 Prozent öffentlich gefördert im ersten Förderweg (derzeit 6,50 Euro Miete) und mit einer Mietpreisbindung von 25 Jahren. 20 Prozent der Wohnungen entstehen in der Baugemeinschaft. 15 Prozent der öffentlich geförderten Wohnungen sind außerdem mit Dringlichkeitsschein zu bekommen, fünf Wohnungen sind für Jugendliche in Ausbildung geplant. Auch für die 40 Prozent frei finanzierten Mietwohnungen mit marktüblicher Miete gilt ein Aufteilungsverbot von 25 Jahren.

Die Wohngebäude werden auf der ruhigeren, nach hinten gelagerten Seite liegen, das Gewerbe vorn fungiert als eine Art Lärmschutzriegel. Für den Großteil der Dächer ist eine öffentliche Nutzung geplant. Es soll ein Basketball-, ein Skater- und ein Kletterdach geben, einen Spielplatz und einen offenen Garten für den weiten Blick über den Kiez. Die Dächer sollen von einem integrativen Quartiersmanagement betreut werden.

Die Rückkehr des beliebten Musikclubs Molotow ist ebenso vorgesehen wie der Umzug der Bar und des Hostels Kogge ins Paloma-Viertel. Ansonsten solle das Gewerbe "kiezaffin" sein, so Hafke. Kleine, inhabergeführte Läden, keine Ketten, keine Systemgastronomie. Dafür sollen eine Art Stadtteilkantine mit günstigem Essen kommen und ein "Fab Lab". "Läden, die kommerziell nicht überlebensfähig sind, aber dem Quartier guttun, es lebendig machen und auch für uns einen Mehrwert haben", sagt Taubenberger. Deshalb wird auch ein Teil der Gewerberäume, etwa für den Musikclub, subventionierte Mieten haben, im Durchschnitt 12,50 Euro. Als Herzstück des Viertels fungiert eine Quartiersgasse, eine öffentliche Passage, die das Viertel durchzieht, als eine Art kulturelle Begegnungsmeile. Sogar die Altmieter könnten zu den alten Konditionen wieder einziehen, so Bezirksamtsvertreter Hafke.

Der neue Typus "urbanes Gebiet" ermöglicht eine bunte Mischung und hohe Dichten

Ein zentraler Knackpunkt der letzten Verhandlungen war, wie man die niedrigen Mieten für das auf soziale und gemeinschaftliche Nutzungen ausgerichtete Quartier auch langfristig sichern kann. Die von allen Partnern angestrebte Lösung ist, dass sich der Investor aus diesem Teilkomplex zurückzieht: So soll für das Nachbarschaftscluster eine Stiftung gefunden werden, die das Baurecht oder das errichtete Gebäude zu einem Festpreis erwirbt. Für die etwa 30 Wohnungen der förderfähigen Baugemeinschaft konnten sich die Vertragspartner auf einen Preis von 800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche einigen. Einig sind sich alle Beteiligten, dass das Funktionieren des Gesamtareals wesentlich davon abhängt, dass "die Bewohner und Betreiber sich dem Spirit verpflichtet fühlen, dauerhaft dortbleiben und sich aktiv einbringen wollen", so Tribble.

Das Paloma-Viertel sei kein Projekt, an das man die üblichen Renditemaßstäbe anlegen könne, sagt Taubenberger. Dafür setzt das Unternehmen auf die Strahlkraft des ungewöhnlichen neuen Quartiers, das mit so ungewöhnlicher Bürgerbeteiligung zustande gekommen ist. "Wenn wir in München über eine Dichte mitten in der Stadt sprechen, die nur die Hälfte dessen beträgt, was wir jetzt auf St. Pauli verwirklichen, dann erzeugt das allenthalben Schnappatmung. Wir hoffen, dass das Paloma-Viertel ein Wegbereiter für mehr Mut in der Stadtentwicklung ist und uns die Möglichkeiten des urbanen Gebiets dabei unterstützen."

Das Paloma-Viertel sei auf dem besten Weg, ein beispielhaftes Projekt zu werden, sagt Hafke. "Ein neues, urbanes Quartier, in dem Wohnen, Gewerbe und nicht zuletzt wichtige kieztypische Nutzungen, die normalerweise nur in begrenzten Nischen wirtschaftlich machbar sind, vereinigt werden." Auch die Planbude ist zufrieden. "Unter dem Strich hat sich gezeigt, dass man mit Bürgerbeteiligung eine kluge Stadtentwicklung betreiben kann", sagt Renée Tribble.

Jetzt muss nur noch alles genehmigt werden und der Bebauungsplan öffentlich ausgelegt werden. Einzige Baumaßnahme, die wohl 2018 schon klappt, ist der Abriss der maroden Tiefgarage, die noch immer unter der Brachfläche liegt.

Mitte 2022 soll das Paloma-Viertel fertig sein. Die ursprünglichen Planungen sahen 2018 vor.